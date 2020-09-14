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استقبال 268 ألف شكوى متنوعة من عملاء المصارف وشركات التأمين

Time منذ ساعة
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استقبال 268 ألف شكوى متنوعة من عملاء المصارف وشركات التأمين

الرياض (صدى):
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ، اليوم الاثنين، أنها استقبلت 268.383 شكوى متنوعة من عملاء المصارف وشركات التأمين والتمويل في السنة المنقضية سواءً وردت بشكل مباشر أو عن طريق الجهات الحكومية، مقابل 196.845 شكوى في 2018.

وأوضحت مؤسسة النقد، أنه جاء ذلك بنسبة ارتفاع نحو 36%؛ فيما استقبلت 721.174 مكالمة عبر مركز التواصل تنوعت بين شكاوى واستفسارات، إلى جانب وجود عدة مبادرات لتعزيز حماية عملاء الجهات المالية ورفع مستوى احترافية وكفاءة موظفي القطاع المالي.

ومن أبرز تلك المبادرات: الشهادة المهنية لمصرفية الأفراد، والشهادة المهنية للمستشار الائتماني لموظفي الجهات المالية الذين يتعاملون مع العملاء، وكذلك الشهادة المهنية للصرافة والتحويل.سوق العملات الأجنبية.

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أحدث التعليقات

ابوعمـــر
حسبنا الله وكفى
من غير اسم
معلش التلفون جديد والاملاء مش مني
من غير اسم
على فكره هاذا الطبيعي بس اختلفت النوايا والجشع زاد والانانيه قاتله وهاذا اصل الشريعه الاسلاميه في الزواج للاسف القيم اختلفت سؤال هل الزوجه ستقابل هاشا الاحسان والتقبل بنفس الطريقه ..ماشا عن غيرت الزوجه الثانيه 😘
ابوسامر
أكيد شيعي مرسل من ايران
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات حلوه ..

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