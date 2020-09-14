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بالفيديو..شرطة أردوغان تمارس العنف على نساء محجبات معارضات للنظام

Time منذ 54 دقيقة
Views 1576
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بالفيديو..شرطة أردوغان تمارس العنف على نساء محجبات معارضات للنظام

أنقرة (صدى):
في الوقت الذي تتغنى فيه تركيا بحقوق الإنسان، وثق مقطع فيديو فضيحة جديدة للشرطة التركية، أثناء ممارستها العنف ضد مجموعة من النساء المحجبات ينتمين إلى جمعية " الفرقان " المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت النساء قد رغبن في الإدلاء ببيان صحفي، إلا أن الشرطة منعتهن من ذلك، ليتوجه بعد ذلك الشيخ ألب أرسلان كويتول مؤسس الجمعية إلى المكان ذاته ويلقي كلمة ندد فيها بموقف الشرطة ضد أعضاء الجمعية، خاضة ضد النساء.

وأظهر المقطع اعتقال السيدات وممارسة العنف ضدهن أثناء إجبارهن على ركوب سيارة الشرطة.

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أحدث التعليقات

faeiz
اللي مثل هذا المتخلف المفروض التبليغ عنه ومحاسبته عشان مايكرر حركته في محل ثاني ويتأدب
ابورياض الحربي
قال تعالى(وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ) كن مع الله يكن معك لاطفش ولاغيره
نبيل
سود الله وجيههم مثل البهايم واخس
ابورياض الحربي
هههههههههه اغبياء لاتعليق
. راعــي الـددســـن .
اوكيــــــــــــــه .👍💍👍. . . شــي مِنــــــــتاز آلمـــــــناتـيز .

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