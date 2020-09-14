بالفيديو..شرطة أردوغان تمارس العنف على نساء محجبات معارضات للنظام

أنقرة (صدى):
في الوقت الذي تتغنى فيه تركيا بحقوق الإنسان، وثق مقطع فيديو فضيحة جديدة للشرطة التركية، أثناء ممارستها العنف ضد مجموعة من النساء المحجبات ينتمين إلى جمعية " الفرقان " المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وكانت النساء قد رغبن في الإدلاء ببيان صحفي، إلا أن الشرطة منعتهن من ذلك، ليتوجه بعد ذلك الشيخ ألب أرسلان كويتول مؤسس الجمعية إلى المكان ذاته ويلقي كلمة ندد فيها بموقف الشرطة ضد أعضاء الجمعية، خاضة ضد النساء.
وأظهر المقطع اعتقال السيدات وممارسة العنف ضدهن أثناء إجبارهن على ركوب سيارة الشرطة.