بالفيديو..الهيل: تناقض ردود أفعال الدويلة والمطيري تثبت صحة التسريبات

ماجد القزيز (صدى):
أكد المعارض القطري خالد الهيل، أن التناقضات في ردود أفعال الإخوان كمبارك الدويلة وحاكم المطيري على التسجيلات التي سربت لهما من خيمة معمر القذافي يثبت أنها صحيحة.
وكانت تسريبات صوتية فجرها خالد الهيل، عن لقاء الدويلة مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة، ونفى الديوان الأميري الكويتي، صحة ما ذكره البرلماني السابق مبارك الدويلة حول علم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بشأن مخطط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لنشر الفوضى في منطقة الخليج.
كما كشف تسريب للمتطرف الكويتي حاكم المطيري مع القذافي، عن أبعاد مؤامرة لاستنزاف ثروات المملكة.
وأكد الهيل استعداده لتسليم الجهات الأمنية في الكويت التسجيلات كاملة، متحملا المسؤولية القانونية.
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