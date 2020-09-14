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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ 4 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تأثر العوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .

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أحدث التعليقات

شيخين
والله العظيم مافية شي يردهم كفالة ولاعادتتعودها يا شاطر ترى والله ثاني مرة نسجنك واذا عندابوك وابوها واسطة انقضى الامر
EBRAHIM🌩
تزني معه ثم تفكر بزواج🤷‍♂️🤣 الله لايبلانا
شيخين
على فكرة حتى شغل سائقات وايتات الشفط شغلة شريفه ومكسبها حلو
EBRAHIM🌩
غبية ومتعجرفة ومغروره هذا سبب من اسباب غباء النساء وهو التغطرس وعدم إحترام الدين إلا الدين خط أحمر.
وسيم ٢٠٠٠
لك من اللة ماتستحقين

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