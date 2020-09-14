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البحرين تدين استمرار اعتداءات الحوثي على المملكة

Time منذ ساعة
Views 1525
البحرين تدين استمرار اعتداءات الحوثي على المملكة

المنامة (صدى):
أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان تضامن مملكة البحرين ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها وسلامة أراضيها.

ونددت وزارة الخارجية مواصلة ممارسات ميليشيات الحوثي وأعمالها العدوانية بالهجوم على مدينة مأرب اليمنية المأهولة بملايين النازحين الأبرياء الذين أجبروا على اللجوء هربًا من بطش وانتهاكات الحوثيين، وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة تفاقم من الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية.

وزادت وزارة الخارجية بتنديدها استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في عرقلة جهود السيد مارتن غريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، ورفض مبادراته وبخاصة مقترحه بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في اليمن.

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أحدث التعليقات

حمدان
اجل حماس ارهابية وجماعة الحوثي ارهابية وحزب الله ارهابي وايران ارهابية ولبنان ارهابية والعراق اهابية وسوريا ارهابية
حمدان
اجل حماس ارهابية وجماعة الحوثي ارهابية وحزب الله ارهابي وايران ارهابية ولبنان ارهابية والعراق اهابية وسوريا ارهابية
وافي
نحن المسلمين قضيتنا استرجاع المسجد الأقصى الشريف وثاني قبلة المسلمين اما السياسة فلا تهمنا نقطة اخر السطر
ابو عمار
زنعم يا ام عمر .. امراءه حكيمه
ابو عمار
يمكن الطبيب مزور ولا يعرف كيف يعالجها

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