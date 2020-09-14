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مصر تدعم إجراءات التحالف في اليمن للتعامل مع الحوثي

Time منذ ساعة
Views 1565
مصر تدعم إجراءات التحالف في اليمن للتعامل مع الحوثي

القاهرة (صدى):
أعربت جمهورية مصر العربية عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا "الحوثي" الإرهابية، والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم اصطفافها بجانب المملكة في مساعيها المُخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وإنفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأدانت مصر قيام ميليشيا "الحوثي" الإرهابية باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين.

وأكد البيان على الأهمية البالغة للوصول إلى وقف اطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الانسانية والاقتصادية التي تَكفُل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثُر الحل السياسي، مثمنا كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولاً لهذه الأهداف.

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أحدث التعليقات

حمدان
اجل حماس ارهابية وجماعة الحوثي ارهابية وحزب الله ارهابي وايران ارهابية ولبنان ارهابية والعراق اهابية وسوريا ارهابية
حمدان
اجل حماس ارهابية وجماعة الحوثي ارهابية وحزب الله ارهابي وايران ارهابية ولبنان ارهابية والعراق اهابية وسوريا ارهابية
وافي
نحن المسلمين قضيتنا استرجاع المسجد الأقصى الشريف وثاني قبلة المسلمين اما السياسة فلا تهمنا نقطة اخر السطر
ابو عمار
زنعم يا ام عمر .. امراءه حكيمه
ابو عمار
يمكن الطبيب مزور ولا يعرف كيف يعالجها

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