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بالفيديو..السهو تكشف ردة فعل زوجها تجاه رغبتها في رئاسة نادي رياضي

Time منذ 4 ساعات
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بالفيديو..السهو تكشف ردة فعل زوجها تجاه رغبتها في رئاسة نادي رياضي

الرياض (صدى):
أكدت عواطف السهو أول سيدة سعودية تترشح لرئاسة نادٍ رياضي بالجوف، أن زوجها كان أول الداعمين لها عندما أخبرته برغبتها في الأمر.

وتستعد عواطف لمنافسة زوجها، الرئيس الحالي للنادي، كما تتنافس مع أكثر من 15 عضوًا، هي العنصر النسائي الوحيد بينهم.

وقالت السهو: " بعد انتهاء فترة تكليف زوجي رئيس النادي أحمد السهو ناقشت معه الموضوع، وكشفت عن رغبتي في ترؤس نادٍ رياضي، فكان من المشجعين والداعمين لي " .

وتابعت: " بالفعل ترشحت، وإن شاء الله ننتظر النتائج، وأعد -بإذن الله- جماهير النادي بتغيير جذري بالنادي في حال ترشيحي " .

وأضافت السهو: " المرأة السعودية قيادية وسأثبت هذا الشيء عند استلامي منصب رئاسة نادي القلعة " .

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اول تعليق لعواطف السهو المرشحة لرئاسة نادي القلعة

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أحدث التعليقات

شيخين
والله العظيم مافية شي يردهم كفالة ولاعادتتعودها يا شاطر ترى والله ثاني مرة نسجنك واذا عندابوك وابوها واسطة انقضى الامر
EBRAHIM🌩
تزني معه ثم تفكر بزواج🤷‍♂️🤣 الله لايبلانا
شيخين
على فكرة حتى شغل سائقات وايتات الشفط شغلة شريفه ومكسبها حلو
EBRAHIM🌩
غبية ومتعجرفة ومغروره هذا سبب من اسباب غباء النساء وهو التغطرس وعدم إحترام الدين إلا الدين خط أحمر.
وسيم ٢٠٠٠
لك من اللة ماتستحقين

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