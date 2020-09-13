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بالفيديو..السهو تكشف ردة فعل زوجها تجاه رغبتها في رئاسة نادي رياضي

Time منذ 18 دقيقة
Views 1480
بالفيديو..السهو تكشف ردة فعل زوجها تجاه رغبتها في رئاسة نادي رياضي

الرياض (صدى):
أكدت عواطف السهو أول سيدة سعودية تترشح لرئاسة نادٍ رياضي بالجوف، أن زوجها كان أول الداعمين لها عندما أخبرته برغبتها في الأمر.

وتستعد عواطف لمنافسة زوجها، الرئيس الحالي للنادي، كما تتنافس مع أكثر من 15 عضوًا، هي العنصر النسائي الوحيد بينهم.

وقالت السهو: " بعد انتهاء فترة تكليف زوجي رئيس النادي أحمد السهو ناقشت معه الموضوع، وكشفت عن رغبتي في ترؤس نادٍ رياضي، فكان من المشجعين والداعمين لي " .

وتابعت: " بالفعل ترشحت، وإن شاء الله ننتظر النتائج، وأعد -بإذن الله- جماهير النادي بتغيير جذري بالنادي في حال ترشيحي " .

وأضافت السهو: " المرأة السعودية قيادية وسأثبت هذا الشيء عند استلامي منصب رئاسة نادي القلعة " .

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اول تعليق لعواطف السهو المرشحة لرئاسة نادي القلعة

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أحدث التعليقات

ابن حزم
مبروك
ابن حزم
تمثيل
ابن حزم
الله سلمه من الناقة
ابن حزم
😂😂😂
محمد
انت رايح فيها

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