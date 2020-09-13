حماس الإرهابية تلتقي مليشيات الحوثي في ضيافة حزب الله وتحت إشراف خامنئي (ًصور)

بيروت (صدى):
نسق حزب الله الإرهابي اجتماع بين جماعة حماس الإرهابية ومليشيات الحوثي في لبنان، بدعم من إيران.
ويأتي اجتماع ثلاثي الإرهاب في المنطقة، بعد موجة انتقادات لاتفاقيات السلام مع إسرائيل؛ فعلى الرغم من علو أصواتهم بالهتافات إلا أن إسماعيل هنية اجتمع مع الحوثيين لاستكمال مخططاتهم المشتركة في المنطقة التي تصب في صالح الجماعات الإرهابية.
وعلى الرغم من التبجح والمتاجرة بالقضية الفلسطينية، إلا أن اجتماع اليوم لم يحمل أحاديث عن تحرير فلسطين بل كانا يبحث الطرفان التعاون في استهداف المملكة بالمزيد من صواريخهم، تحت إشراف خامنئي.