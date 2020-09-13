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حماس الإرهابية تلتقي مليشيات الحوثي في ضيافة حزب الله وتحت إشراف خامنئي (ًصور)

Time منذ 22 دقيقة
Views 1645
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حماس الإرهابية تلتقي مليشيات الحوثي في ضيافة حزب الله وتحت إشراف خامنئي (ًصور)

بيروت (صدى):
نسق حزب الله الإرهابي اجتماع بين جماعة حماس الإرهابية ومليشيات الحوثي في لبنان، بدعم من إيران.

ويأتي اجتماع ثلاثي الإرهاب في المنطقة، بعد موجة انتقادات لاتفاقيات السلام مع إسرائيل؛ فعلى الرغم من علو أصواتهم بالهتافات إلا أن إسماعيل هنية اجتمع مع الحوثيين لاستكمال مخططاتهم المشتركة في المنطقة التي تصب في صالح الجماعات الإرهابية.

وعلى الرغم من التبجح والمتاجرة بالقضية الفلسطينية، إلا أن اجتماع اليوم لم يحمل أحاديث عن تحرير فلسطين بل كانا يبحث الطرفان التعاون في استهداف المملكة بالمزيد من صواريخهم، تحت إشراف خامنئي.

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أحدث التعليقات

احمد
مافيه اي حرمه راح تعلق شي طبيعي
اخصائي فاضي 511
زززز
المليليح
اعطينا هدف حسين عبدالغني في الدعيع
زاير
البدو احقد من البعير .
ابو وليد
اجتمع الجحوش برعايه الحمار الكبير

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