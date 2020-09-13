الأعداد السابقة للصحيفة

"الشورى" يناقش تعديل نظام "تبادل المنافع" غداً

Time منذ 45 دقيقة
Views 1575
"الشورى" يناقش تعديل نظام "تبادل المنافع" غداً

نايف السالم (صدى):
يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية غداً الاثنين حيث يناقش "عن بُعد" في جلسته العادية الرابعة والخمسين، عدداً من الموضوعات التي أنهت لجانه المتخصصة دراستها خلال الأسابيع الماضية.

وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام.

في حين طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضاً بتعديل ذات الفقرة (6) من المادة الثالثة من نفس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية؛ وذلك توحيداً للإجراء.

ويهدف مقترحا التعديل بحسب اللجنة إلى تخفيف الضرر عن القوى البشرية الوطنية التي أمضت فترة سابقة طويلة تحت مظلة أحد نظامي التقاعد المدني والعسكري، ثم انتقلت إلى عمل خاضع لنظام التأمينات أو العكس؛ حيث يتعذر عليهم بموجب الأحكام الحالية ضم الفترتين لغرض التقاعد المبكر، ومعالجة وضع موظفي الدولة الذين يتم تحويلهم بين النظامين بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء في المرافق العامة، مع مراعاة عدم تحميل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أعباء مالية عند تفعيل ما تضمنه المقترح.

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
مافيه اي حرمه راح تعلق شي طبيعي
اخصائي فاضي 511
زززز
المليليح
اعطينا هدف حسين عبدالغني في الدعيع
زاير
البدو احقد من البعير .
ابو وليد
اجتمع الجحوش برعايه الحمار الكبير

أخر الأخبار

شاهد.. أحمد سعد يجري عملية تجميل لتعزيز ميزات الذكور
شاهد.. أحمد سعد يجري عملية تجميل لتعزيز ميزات الذكور
Time منذ 53 ثانية Views 1015
نورالدين بن زكري : إذا تعادلت مع النصر هل يعني أني هلالي ؟
نورالدين بن زكري : إذا تعادلت مع النصر هل يعني أني هلالي ؟
Time منذ 7 دقائق Views 173
بالفيديو.. السهلي: " عقد جوليانو باهظ دون سبب ويضغط على النصر "
بالفيديو.. السهلي: " عقد جوليانو باهظ دون سبب ويضغط على النصر "
Time منذ 15 دقيقة Views 1422
وليد الفراج : أعتقد أن الاحتفال هو سبب انتقال العدوى بفايروس كورونا
وليد الفراج : أعتقد أن الاحتفال هو سبب انتقال العدوى بفايروس كورونا
Time منذ 16 دقيقة Views 240
تركي السهلي : النصر قوة ضاربة لو كان لديه مدرب غير فيتوريا
تركي السهلي : النصر قوة ضاربة لو كان لديه مدرب غير فيتوريا
Time منذ 19 دقيقة Views 191
حماس الإرهابية تلتقي مليشيات الحوثي في ضيافة حزب الله وتحت إشراف خامنئي (ًصور)
حماس الإرهابية تلتقي مليشيات الحوثي في ضيافة حزب الله وتحت إشراف خامنئي (ًصور)
Time منذ 22 دقيقة Views 1634
شاهد.. الأهلي يكشف عن أطقم الفريق في البطولة الآسيوية
شاهد.. الأهلي يكشف عن أطقم الفريق في البطولة الآسيوية
Time منذ 34 دقيقة Views 1463
حمد الصويلحي : شروط جوليانو غريبة والأغرب أن تقبل ادارة النصر بها
حمد الصويلحي : شروط جوليانو غريبة والأغرب أن تقبل ادارة النصر بها
Time منذ 39 دقيقة Views 296
عبدالعزيز الغيامة : الهلال أكثر فريق يفهم دوري أبطال آسيا
عبدالعزيز الغيامة : الهلال أكثر فريق يفهم دوري أبطال آسيا
Time منذ 41 دقيقة Views 236
"الشورى" يناقش تعديل نظام "تبادل المنافع" غداً
"الشورى" يناقش تعديل نظام "تبادل المنافع" غداً
Time منذ 45 دقيقة Views 1575