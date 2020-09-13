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بالفيديو.. السهلي: " عقد جوليانو باهظ دون سبب ويضغط على النصر "

Time منذ 15 دقيقة
Views 1419
بالفيديو.. السهلي: " عقد جوليانو باهظ دون سبب ويضغط على النصر "

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي الرياضي تركي السهلي إن عقد اللاعب جوليانو قيمته 14 مليون يورو، واصفا إياه بأنه " باهظ " وغريب.

وأضاف السهلي خلال لقائه في برنامج " الديوانية ":" طلب أن يلعب المباريات كاملة وأن يكون الكابتن "، لافتا:" جوليانو يرغب الآن في الضغط على الإدارة عبر تويتر  من خلال إعلان بقائه بتحدي ".

وطالب السهلي بإعادة النظر في عقد جوليانو وأن يحقق فيه، متابعا:" كبّد النصر والخزينة العامة الشيء الكثير ".

وكانت " صدى " نشرت القرار النهائي لجوليانو تحت عنوان جوليانو يتمسك بالنصر: " لن أرحل والإدارة سعيدة ".

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جوليانو يتمسك بالنصر: "لن أرحل والإدارة سعيدة"

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أحدث التعليقات

احمد
مافيه اي حرمه راح تعلق شي طبيعي
اخصائي فاضي 511
زززز
المليليح
اعطينا هدف حسين عبدالغني في الدعيع
زاير
البدو احقد من البعير .
ابو وليد
اجتمع الجحوش برعايه الحمار الكبير

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