بالفيديو.. السهلي: " عقد جوليانو باهظ دون سبب ويضغط على النصر "

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي الرياضي تركي السهلي إن عقد اللاعب جوليانو قيمته 14 مليون يورو، واصفا إياه بأنه " باهظ " وغريب.
وأضاف السهلي خلال لقائه في برنامج " الديوانية ":" طلب أن يلعب المباريات كاملة وأن يكون الكابتن "، لافتا:" جوليانو يرغب الآن في الضغط على الإدارة عبر تويتر من خلال إعلان بقائه بتحدي ".
وطالب السهلي بإعادة النظر في عقد جوليانو وأن يحقق فيه، متابعا:" كبّد النصر والخزينة العامة الشيء الكثير ".
وكانت " صدى " نشرت القرار النهائي لجوليانو تحت عنوان جوليانو يتمسك بالنصر: " لن أرحل والإدارة سعيدة ".
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