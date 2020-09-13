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‏بالفيديو.. إيران تفتتح 4 فنادق لممارسة "زواج المتعة" بدمشق

Time منذ ساعة
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‏بالفيديو.. إيران تفتتح 4 فنادق لممارسة "زواج المتعة" بدمشق

وكالات (صدى):
افتتحت إيران، أربعة فنادق جديدة لـ "زواج المتعة" في العاصمة السورية دمشق، إذ استثمرت جمعية "شريعتي" الإيرانية الهادف لتسهيل إجراءات هذا النوع من الزواج.

وأبرمت الجمعية الإيرانية، عقود استثمار لفندقين في شارع الحسين وسط السيدة زينب، وآخر في شارع التين في المنطقة ذاتها، كما حوّلت عددًا من الشقق لنفس الغرض.

ويأتي ذلك وفقًا لشروط محددة، إذ يُفرض على الزوج حجز غرفة في الفندق أثناء تنظيم عقد الزواج، ويتم استدعاء “ الزوجة ” بعد الانتهاء من الإجراءات.

وتسعى تلك الجمعية، إلى إحداث تغييرات عديدة في المجتمع السوري، ليصبح نسخة من المجتمع الإيراني.

وتعرض الجمعية على "الزوج" قائمة بأسماء أكثر من 200 فتاة في دمشق، بالإضافة إلى صور لها، والعمر والحالة الاجتماعية، وكأنها بضاعة يتم شرائها.

وتساءل العديد من النشطاء عن الفرق بين هذا الزواج وبين الاتجار في الأشخاص، فيما تساءل آخرين عن إمكانية وضع ابنة "خامنئي" ضمن قائمة الفتيات المعروضات .

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
يتسابق الاعلام.. وخصوصا المرئي.. لكسر الحواجز بين الرجل والمرأة.. ويدفعهما دفعا للاجتماع ببعضهما... في مناسبات عديده.. بعيدا عن رأي الدين. والحلال والحرام.. الذين ليس لهما مكان فيما يقدمه الاعلام من تمثيليات وافلام.. ومشاهد مخلة.. الا في زاوية محصورة في مقال لبضع دقائق.. لن يستمع له احد.. الا النادر.. تم تزيين الوضع للمرأة.. للخروج من بيتها.. وبالاصح من بعدها عن الرجال.. واختلاطها بهم.. وتم نفخها.. وايهامها انها بقدر المسئولية.. وانها تستطيع ان تعمل.. وتعمل.. وتعمل.. في ظل الاختلاط.. نعم.. حواء تستطيع ان تعمل.. وتعمل.. وتعمل.. ولكن بعيدا عن الرجال.. وفي اجواء منعزلة عنهم.. اسواق النساء مستقلة.. مستشفيات النساء.. مستقلة.. اندية النساء.. مستقلة.. مدارس النساء.. مستقلة.. هنا.. تستطيع حواء ان تنتج.. وتربي.. وتبتكر.. هكذا فقط.. تأمن النساء على اعراضهن.... ويأمن الرجال على محارمهم.. اما حينما تختلط الامور.. ونضع النار بجوار الزيت.. فكيف نتوقع ان تسير الامور بلا اخطاء.. ولا حوادث.. قال ياعائشه.. ماخير للمرأة..؟ قالت.. الاّ ترى الرجال.. ولايروها.....؛ العلماء.. فقط.. الذين يروون عن الله.. ويخبرونا ماذا قال الله.. وقال رسوله.. هم الذين يتولون الاشراف على هذه الامور.. وليس شخص.. لايفقه شيئا.. ولكن لان لديه شهادة من جامعة بعيدة.. لاتعترف بالحلال والحرام.. يتولى تسيير وتخطيط هذه الامور.. انها امانة.. وانها يوم القيامة.. خزي وندامه.
حاكم زمانه
فلوسهم واجده
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت يا اخ غيوووور في كل ماذكرت ، لاهنت ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..

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