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ضبط مصنع يخزن المواد الغذائية الأولية في ظروف غير مناسبة بالرياض

Time منذ 21 دقيقة
Views 1357
ضبط مصنع يخزن المواد الغذائية الأولية في ظروف غير مناسبة بالرياض

الرياض (صدى):
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض، مصنعًا يخزن أكثر من ٢٢٠ طن من المواد الغذائية الأولية مخزنة في ظروف غير مناسبة.

وأكدت الغذاء والدواء على أنه تم استدعاء صاحب المنشأة واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز جداً ..
الساحل الشمالي الغربي
الرقص على أنقاض منازل الفقراء
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
تمثيل بايخ ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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