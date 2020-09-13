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ضبط مصنع يخزن المواد الغذائية الأولية في ظروف غير مناسبة بالرياض
منذ 21 دقيقة
1357
الرياض (صدى):
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض، مصنعًا يخزن أكثر من ٢٢٠ طن من المواد الغذائية الأولية مخزنة في ظروف غير مناسبة.
وأكدت الغذاء والدواء على أنه تم استدعاء صاحب المنشأة واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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