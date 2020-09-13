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تفاصيل استعادة ملايين الأمتار من الأراضي الحكومية المنهوبة 

Time منذ 27 دقيقة
Views 1528
تفاصيل استعادة ملايين الأمتار من الأراضي الحكومية المنهوبة 

الرياض (صدى):
صدرت أوامر وتوجيهات بإلغاء صكوك ملكية لأراضي حكومية منهوبة، وإعادة ملايين الأمتار من الأراضي.

وجاء ذلك في إطار سعي الوزارة لمحاصرة " لصوص وهوامير الأراضي " من مختلف الجهات، كما تقوم  بمطاردتهم قانونيا، وفقا للمدينة.

وبحسب المعلومات الواردة فإنه يتم إعداد نظام مراقبة العقارات باستخدام تقنيات التصوير الفضائي لحماية الأراضي الحكومية، وإعداد مشروع لوْضع استراتيجية متكاملة في هذا الخصوص.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية رفعت للجهات العليا طلبا لإلغاء صكوك لملايين الأمتار من الأراضي الحكومية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز جداً ..
الساحل الشمالي الغربي
الرقص على أنقاض منازل الفقراء
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
تمثيل بايخ ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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