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9 فئات يُسمح لها بالسفر خارج المملكة والعودة إليها بدءًا من الثلاثاء

Time منذ 39 دقيقة
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9 فئات يُسمح لها بالسفر خارج المملكة والعودة إليها بدءًا من الثلاثاء

الرياض (صدى):
أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، الفئات التي يسمح لها بالسفر خارج المملكة والعودة إليها بداية من الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء المقبل.

والفئات المستثناة هي:

1 ) السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، وهم:

أ - الموظفون الحكوميون - المدنيون والعسكريون - المكلفون بمهمات رسمية.

ب - العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

ج - العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.

د - رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

هـ - المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.

و - الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.

ز - من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتان الآتيتان:

1 ) لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

2 ) وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.

ح - المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.

ط - المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز جداً ..
الساحل الشمالي الغربي
الرقص على أنقاض منازل الفقراء
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
تمثيل بايخ ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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