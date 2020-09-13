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شروط دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة

Time منذ 53 ثانية
Views 1014
شروط دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة

عادل الحربي (صدى):
يبدأ السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدخول المملكة والخروج منها، لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، من الثلاثاء المقبل.

واشترطت المملكة، أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
يتسابق الاعلام.. وخصوصا المرئي.. لكسر الحواجز بين الرجل والمرأة.. ويدفعهما دفعا للاجتماع ببعضهما... في مناسبات عديده.. بعيدا عن رأي الدين. والحلال والحرام.. الذين ليس لهما مكان فيما يقدمه الاعلام من تمثيليات وافلام.. ومشاهد مخلة.. الا في زاوية محصورة في مقال لبضع دقائق.. لن يستمع له احد.. الا النادر.. تم تزيين الوضع للمرأة.. للخروج من بيتها.. وبالاصح من بعدها عن الرجال.. واختلاطها بهم.. وتم نفخها.. وايهامها انها بقدر المسئولية.. وانها تستطيع ان تعمل.. وتعمل.. وتعمل.. في ظل الاختلاط.. نعم.. حواء تستطيع ان تعمل.. وتعمل.. وتعمل.. ولكن بعيدا عن الرجال.. وفي اجواء منعزلة عنهم.. اسواق النساء مستقلة.. مستشفيات النساء.. مستقلة.. اندية النساء.. مستقلة.. مدارس النساء.. مستقلة.. هنا.. تستطيع حواء ان تنتج.. وتربي.. وتبتكر.. هكذا فقط.. تأمن النساء على اعراضهن.... ويأمن الرجال على محارمهم.. اما حينما تختلط الامور.. ونضع النار بجوار الزيت.. فكيف نتوقع ان تسير الامور بلا اخطاء.. ولا حوادث.. قال ياعائشه.. ماخير للمرأة..؟ قالت.. الاّ ترى الرجال.. ولايروها.....؛ العلماء.. فقط.. الذين يروون عن الله.. ويخبرونا ماذا قال الله.. وقال رسوله.. هم الذين يتولون الاشراف على هذه الامور.. وليس شخص.. لايفقه شيئا.. ولكن لان لديه شهادة من جامعة بعيدة.. لاتعترف بالحلال والحرام.. يتولى تسيير وتخطيط هذه الامور.. انها امانة.. وانها يوم القيامة.. خزي وندامه.
حاكم زمانه
فلوسهم واجده
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت يا اخ غيوووور في كل ماذكرت ، لاهنت ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..

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