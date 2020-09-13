شاهد.. صرخة سجناء رومية بعد تسجيل إصابات بكورونا:" بنموت وما حدا بيسأل عنا " 

بيروت (صدى):
أطلق سجناء سجن رومية في لبنان صرخة استغاثة بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا الأمر الذي أثار ذعر وهلع السجناء.
ورصد مقطع فيديو من داخل سجن رومية الوضع المذري للسجناء الذين ينامون على الأرض بجوار بعضهم دون مسافات بينهما، بالإضافة إلى عدم نظافة السجن وفقا لما ذكره أحد مساجين رومية في الفيديو.
وقال أحد السجناء في الفيديو الذي أثار جدلا واسعا:" هنا بنموت وما حدا بيسأل عنا "، مضيفا:" هيدا محكومين وبيقولوا كورونا، والعالم بتموت وما حدا بيسأل عنا وهيدا الدكاترة والأطباء الذين بعتوهم ممنوع يدخلوا علينا ".
ووثق مقطع آخر المساجين المصابين بالفيروس يشتكون من غياب الرعاية الصحية الأساسية في سجن رومية، قائلا:" العالم كلها تعبانة وهذا المريض من أمس تعبان ودرجة حرارته 41 وما بيعالجونا وما في أطباء ولا ممرضين يهتموا فينا ممنوعين يفوتوا علينا ".