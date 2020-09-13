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8 رسائل مؤثرة من «الشلهوب» في وداع الهلال: «أنتم رقم صعب»

Time منذ 57 دقيقة
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8 رسائل مؤثرة من «الشلهوب» في وداع الهلال: «أنتم رقم صعب»

نواف السالم (صدى):
وجه اللاعب محمد الشلهوب، نجم الهلال المعتزل، اليوم الأحد، رسائل مؤثرة في وداع نادي الهلال والجماهير.

وترصد صحيفة "صدى الإلكترونية" رسائل محمد الشلهوب عبر حسابه على انستجرام في وداع نادي الهلال.

استهل اللاعب رسائله قائلا: "في لحظات الوداع يعجز اللسان عن وصف ما بداخلي من مشاعر.. يخونني التعبير وأنا أودع الوسط الرياضي الجميل بكل ما فيه.. الوسط الذي عشت فيه 22 عامًا مع نادي الهلال والمنتخب السعودي، ورغم الحزن على فراق هذا الوسط الجميل كلاعب، لدي بعض الرسائل التي أود إرسالها لكم من القلب إلى القلب".

وقال: "الرسالة الأولى إلى جماهير الهلال .. مهما كتبت من حروف لن أوفيكم حقكم.. كنتم وما زلتم الرقم الصعب الذي نستمد منه قوتنا.. كل الملاعب في مختلف المدن والدول والقارات شاهدة على وقوفكم مع الهلال ومعي شخصيًا.. أحبكم للأبد وأتشرف بأنني سأكون بينكم مشجعًا لنادينا العظيم".

وأضاف: "الرسالة الثانية إلى رؤساء الهلال.. محظوظ جدًا بأنني كنت تحت إدارتكم.. لم نشعر كلاعبين باختلاف بينكم؛ لأنكم عاشقين للنادي قبل أن تكونوا رؤساء.. قدمتم لي الكثير والكثير وأعذروني على القليل الذي قدمته والذي لا يعتبر شيء أمام تضحياتكم وحبكم للهلال.. دمتم للهلال يا أحبة".

وتابع : "الرسالة الثالثة إلى أعضاء شرف الهلال.. دعمكم اللامحدود لي شخصيًا لا يقدر بثمن.. تضحون بوقتكم وبمالكم من أجل تذليل كل الصعوبات التي تكون في طريقنا لإسعاد جماهيرنا الغالية.. من القلب شكرًا لكم".

ووجه رسالته لزمائله قائلا: "الرسالة الرابعة إلى زملائي اللاعبين..فخور جدًا بأنني لعبت معكم.. استفدت منكم كثيرًا.. وتعلمت منكم طريق النجاح.. عشت معكم سنين طويلة مليئة بالفرح.. كنتم فيها نعم الزملاء.. محظوظ جدًا بأنني شاركتكم في كتابة تاريخ نادينا العظيم.. فراقكم صعب جدًا.. قلوبنا اجتمعت على المحبة وستبقى".

واسطرد: "الرسالة الخامسة إلى زملائي لاعبي المنتخب السعودي.. رغم اختلاف أنديتنا.. كنت لا أشعر في المعسكرات إلا بأخوتكم.. كنتم رائعين في تعاملكم.. كان همكم رفع اسم بلادكم.. وتشرفت بأنني كنت بينكم".

وودع الوسط الرياضي بالرسالة السادسة قائلًا: "طوال مشواري الرياضي كنت ألتقي بكم وأجد منكم التقدير والمحبة.. كلماتكم محل اعتزازي وتقديري.. خلال مشواري مكتملًا لم أسمع منكم إلا ما يزيدني فخرًا بأنني أنتمي للوسط الرياضي الذي فيه أمثالكم.. دمتم راقين ورائعين".

واستكمل: "الرسالة السابعة إلى الإعلام الرياضي من القلب شكرًا على كل كلمة جميلة تلقيتها منكم.. استفدت من طرحكم.. وسرني نقدكم لي طوال مشواري الذي كان له أثر بالغ في تصحيح الأخطاء.. نختلف في الميول ولا نختلف في حب رياضة بلادنا وكل من يمثلها.. شكرًا لكم".

وغرد أخيرًا: "الرسالة الثامنة إلى كل من يقرأ هذه التغريدة.. لا تنسوا من أسس لنا هذا الصرح العظيم الشيخ عبدالرحمن بن سعيد -رحمه الله- من دعواتكم، ولاتنسوا الأمير بندر بن محمد بأن يمن الله عليه بالصحة والعافية".

وأعرب اللاعب عن فخره بأن الهلال يمتلك كوكبة رائعة من النجوم متمنيًا لهم دوام التوفيق.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز جداً ..
الساحل الشمالي الغربي
الرقص على أنقاض منازل الفقراء
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
تمثيل بايخ ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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