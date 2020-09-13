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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

Time منذ 26 دقيقة
Views 1399
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

الرياض (صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وتسلم الرسالة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياساتر ، وليش كل هاالضجه ....!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
مشكور يا دكتوور ..
رائد
أعتقد بأنهم مصابين بالإسلاموفوبيا لأن أي شيئ مرتبط بالشريعة الأسلامية يتضايقون منها.
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن مصادقهن ، مايوذنه ولا يوذيهن ...

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