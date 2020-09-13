آل الشيخ يكشف تفاصيل فعاليات وحفلات اليوم الوطني الـ90 في الرياض والدمام 

علي القحطاني (صدى):
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن عددا من الفعاليات والأنشطة في اليوم الوطني الـ90 لعام 2020.
ويحيي كلا من الفنانين راشد الماجد وأصيل أبوبكر احتفالات اليوم الوطني الـ90 في الصالة الخضراء بالدمام يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020.
وتقام حفلات اليوم الوطني أيضا في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض الذي يحيه الفنان رابح صقر يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2020.
وبحسب ما أعلنه آل الشيخ فإن الفنان ماجد المهندس يحيي حفلات اليوم الوطني في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020.
وتبدأ الاحتفالات في اليوم الوطني بالألعاب النارية و العروض الجوية، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية و المعارض الفنية المفتوحة في فنون عدة.