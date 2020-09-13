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إنقاذ مواطنين بعد تعطل قاربهما في جزيرة سحل بالقحمة
منذ 38 دقيقة
1469
1
أبها (صدى):
نجحت قوات حرس الحدود في منطقة عسير، اليوم الأحد، في إنقاذ مواطنين تعطل قاربهما .
وقال حرس الحدود إن تم إنقاذ مواطِنين جنح قاربهما بعد تعطله في جزيرة سحل بـالقحمة،دون تعرضهما لإصابات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ياساتر ، وليش كل هاالضجه ....!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
مشكور يا دكتوور ..
رائد
أعتقد بأنهم مصابين بالإسلاموفوبيا لأن أي شيئ مرتبط بالشريعة الأسلامية يتضايقون منها.
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن مصادقهن ، مايوذنه ولا يوذيهن ...
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