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شاهد..سبب تسمية "سد السبعين" في روضة سدير بهذا الاسم

Time منذ 51 دقيقة
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شاهد..سبب تسمية "سد السبعين" في روضة سدير بهذا الاسم

عادل الحربي (صدى):
كشف مدير فرع وزارة السياحة في المجمعة، اليوم الأحد سبب تسمية سد السبعين بهذا الاسم، حيث يعود بناءه إلى 172هجريا بناه أمير الروضة وتولى الأمير رميزان بن غشام التميمي الحكم على روضه سدير.

وتعدت الأساطير حول سبب تسمية سد السبعين بهذا الأسم ، و من أشهر هذه الأساطير ، تلك الأسطورة التي ذكرت أن سبب تسمية السد بأسم السبعين هو أن السد يتكون من مجموعة من الأبراج يبلغ عددها سبعن برجا و كانت تلك الأبراج تحتوي على جماجم سبعون رجلا الذين حاولوا منع بناء السد و كانوا معارضين على فكرة بناؤه ، و قاموا بالخوض في العديد من الحروب مع رميزان وأهالي الروضة.

كما أن هناك أسطورة أخرى عن سبب تسمية سد السبعين بهذا الأسم حيث يقال أن سبب التسمية يرجع إلى تواجد سبعون عبارة يمكن للماء أن ينساب عن طريقها إلى الروضة و الداخلة ، و ذلك حتى يتمكن من أن يأخذ المجرى الطبيعي للأنحدار .

في حين أعلن مدير فرع فرع وزارة السياحة في المجمعة عن وضع بزار سياحي يمتد من جنوب المحافظة حتى مدينة المجمعة بدعم أمير الرياض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياساتر ، وليش كل هاالضجه ....!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
مشكور يا دكتوور ..
رائد
أعتقد بأنهم مصابين بالإسلاموفوبيا لأن أي شيئ مرتبط بالشريعة الأسلامية يتضايقون منها.
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن مصادقهن ، مايوذنه ولا يوذيهن ...

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