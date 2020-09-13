انخفاض أسعار الهواتف الذكية

علي القحطاني (صدى):
انخفضت أسعار العديد من الهواتف الذكية خلال الأشهر القليلة الماضية، من الأنواع المختلفة لسامسونج إلى أوبو وآبل،
ووصل سعر هاتف ون بلس OnePlus 7T Pro في المملكة بسعر نحو 2800 ريال وذلك بعد أن كان يصل إلى نحو 5 آلاف ريال في شهر يونيو.
وسجل هاتف سامسونج جلاكسيA50 حاليًا بسعر 899 ريالًا، pde يأتي بنوعين مختلفين، حيث يتوفر إصدار بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، والآخر بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت.
في حين وصل سعر إصدار Oppo Reno 3 Pro بـ 256 جيجابايت حاليًا إلى نحو 1770 ريالًا، وكان قد وصل إلى أعلى سعر له في يوليو بنحو ألفي ريال.
ويتوافر سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت بسعر 1675 ريالًا، ويأتي ذلك الانخفاض بعد إصدار سامسونج نوت 20 والذي يتوفر حاليًا بسعر يتجاوز 5500 ريال.