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انخفاض أسعار الهواتف الذكية

Time منذ 29 دقيقة
Views 1524
انخفاض أسعار الهواتف الذكية

علي القحطاني (صدى):
انخفضت أسعار العديد من الهواتف الذكية خلال الأشهر القليلة الماضية، من الأنواع المختلفة لسامسونج إلى أوبو وآبل،

ووصل سعر هاتف ون بلس OnePlus 7T Pro في المملكة بسعر نحو 2800 ريال وذلك بعد أن كان يصل إلى نحو 5 آلاف ريال في شهر يونيو.

وسجل هاتف سامسونج جلاكسيA50 حاليًا بسعر 899 ريالًا، pde يأتي بنوعين مختلفين، حيث يتوفر إصدار بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، والآخر بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت.

في حين وصل سعر إصدار Oppo Reno 3 Pro بـ 256 جيجابايت حاليًا إلى نحو 1770 ريالًا، وكان قد وصل إلى أعلى سعر له في يوليو بنحو ألفي ريال.

ويتوافر سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت بسعر 1675 ريالًا، ويأتي ذلك الانخفاض بعد إصدار سامسونج نوت 20 والذي يتوفر حاليًا بسعر يتجاوز 5500 ريال.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ياولد العم.. الدنيا ماهي على خبرك ولا يوجد بها ناس تسوي الخير لله الا من رحم ربي. ومجتمع الفن والفنانات والفنانين اقذر مجتمع على وجه الارض وانت مجرب وعارف. واذا تبي تطلب تعاطف وتواصل اطلب من الله ياصلك بخيره وفضله ويسخر لك الناس الطيبة اللي يبون الخدمة لوجه الله. مع الاسف ان التفاهات في هالوقت هي المطلب وهي اساس النذخ والشهرة.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
EBRAHIM🌩
يفضل تعذيبه قبل قتله على طريقة الكاوبوي 🤠 بجره بحصان 🐎 مربوط بحبل على ارض شوك لييييييين يفطسسسس
EBRAHIM🌩
اولاً هو ماله حق يمد يده على المرأة ثانياً لا احد يعلم قد تكون هي تلفضت عليه ب ألفاظ غير لائقة والله أعلم ولكن هو المفروض يمسك اعصابه ولايتكلم عليها ولايقول شيء فنساء في هذا الزمن لن ليسوا سواسية ففيه الطيب والسيء.
ابو محمد 😎 ✍️
ويش خربها فيه ...

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