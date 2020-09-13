الأعداد السابقة للصحيفة

خيارات حلول الدفع الإلكتروني لدى الأنشطة التجارية

Time منذ 33 دقيقة
Views 1446
خيارات حلول الدفع الإلكتروني لدى الأنشطة التجارية

علي القحطاني (صدى):
شدّد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، على أن الأنشطة التجارية ومنافذ البيع المُلزمة مسبقًا ومطالبة بتوفير وسيلة واحدة على الأقل من وسائل الدفع الإلكترونية.

وأشار إلى أن خيارات حلول الدفع الإلكترونية هي "أجهزة نقاط البيع (مدى)، رمز الاستجابة السريعة (QR Code) من مقدي الخدمة المرخصين من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وشملت الأنشطة التجارية المشمولة بالدفع الإلكتروني ومنها المخابز، بيع الغاز، محلات الخياطة، السباكة والكهرباء، بيع الأثاث، بيع مواد البناء، بيع الخضار والفواكه، بيع المنسوجات والستائر، أعمال وتركيب الديكورات.

وتضمنت الأنشطة أيضا: بيع اللحوم والدواجن والأسماك، بيع الكماليات والملابس والإكسسوارات، بيع وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، محلات تركيب وصيانة أجهزة التكييف والتبريد، محطات الوقود، البقالات والتموينات والأسواق المركزية، المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات ومراكز الخدمات الشخصية، ورش صيانة السيارات والأنشطة ذات العلاقة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
ياولد العم.. الدنيا ماهي على خبرك ولا يوجد بها ناس تسوي الخير لله الا من رحم ربي. ومجتمع الفن والفنانات والفنانين اقذر مجتمع على وجه الارض وانت مجرب وعارف. واذا تبي تطلب تعاطف وتواصل اطلب من الله ياصلك بخيره وفضله ويسخر لك الناس الطيبة اللي يبون الخدمة لوجه الله. مع الاسف ان التفاهات في هالوقت هي المطلب وهي اساس النذخ والشهرة.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
EBRAHIM🌩
يفضل تعذيبه قبل قتله على طريقة الكاوبوي 🤠 بجره بحصان 🐎 مربوط بحبل على ارض شوك لييييييين يفطسسسس
EBRAHIM🌩
اولاً هو ماله حق يمد يده على المرأة ثانياً لا احد يعلم قد تكون هي تلفضت عليه ب ألفاظ غير لائقة والله أعلم ولكن هو المفروض يمسك اعصابه ولايتكلم عليها ولايقول شيء فنساء في هذا الزمن لن ليسوا سواسية ففيه الطيب والسيء.
ابو محمد 😎 ✍️
ويش خربها فيه ...

أخر الأخبار

شاهد.. ريان جيلر: روان بن حسين هددتني بالقتل
شاهد.. ريان جيلر: روان بن حسين هددتني بالقتل
Time منذ دقيقتين Views 71
فتاة ترمي بنفسها امام سيارة
فتاة ترمي بنفسها امام سيارة
Time منذ 14 دقيقة Views 187
الله سلمه
الله سلمه
Time منذ 15 دقيقة Views 186
طعن عند بوابة مستشفى
طعن عند بوابة مستشفى
Time منذ 15 دقيقة Views 213
"الموارد البشرية" تعلن موعد انتهاء تطبيق "حظر العمل  تحت أشعة الشمس" 
"الموارد البشرية" تعلن موعد انتهاء تطبيق "حظر العمل  تحت أشعة الشمس" 
Time منذ 24 دقيقة Views 1319
انخفاض أسعار الهواتف الذكية
انخفاض أسعار الهواتف الذكية
Time منذ 28 دقيقة Views 1519
خيارات حلول الدفع الإلكتروني لدى الأنشطة التجارية
خيارات حلول الدفع الإلكتروني لدى الأنشطة التجارية
Time منذ 33 دقيقة Views 1446
أخضر الشباب يختتم معسكر كرواتيا
أخضر الشباب يختتم معسكر كرواتيا
Time منذ 40 دقيقة Views 1437
هيئة الطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة بجدة
هيئة الطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة بجدة
Time منذ 45 دقيقة Views 1472
شاهد.. الشمري يثير تعاطف المواطنين بحديثه عن مرضه ويوجه رسالة عتاب لزملائه
شاهد.. الشمري يثير تعاطف المواطنين بحديثه عن مرضه ويوجه رسالة عتاب لزملائه
Time منذ 47 دقيقة Views 1366