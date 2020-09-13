خيارات حلول الدفع الإلكتروني لدى الأنشطة التجارية

علي القحطاني (صدى):
شدّد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، على أن الأنشطة التجارية ومنافذ البيع المُلزمة مسبقًا ومطالبة بتوفير وسيلة واحدة على الأقل من وسائل الدفع الإلكترونية.
وأشار إلى أن خيارات حلول الدفع الإلكترونية هي "أجهزة نقاط البيع (مدى)، رمز الاستجابة السريعة (QR Code) من مقدي الخدمة المرخصين من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
وشملت الأنشطة التجارية المشمولة بالدفع الإلكتروني ومنها المخابز، بيع الغاز، محلات الخياطة، السباكة والكهرباء، بيع الأثاث، بيع مواد البناء، بيع الخضار والفواكه، بيع المنسوجات والستائر، أعمال وتركيب الديكورات.
وتضمنت الأنشطة أيضا: بيع اللحوم والدواجن والأسماك، بيع الكماليات والملابس والإكسسوارات، بيع وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، محلات تركيب وصيانة أجهزة التكييف والتبريد، محطات الوقود، البقالات والتموينات والأسواق المركزية، المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات ومراكز الخدمات الشخصية، ورش صيانة السيارات والأنشطة ذات العلاقة.