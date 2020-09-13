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هيئة الطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة بجدة

Time منذ 45 دقيقة
Views 1472
هيئة الطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة بجدة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس، للعمل بالهيئة بمحافظة جدة، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وتضمنت الوظائف : رئيس قسم مركز الدفاع السيبراني، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال الأمن السيبراني.

ومحلل الحوادث والتحقيقات، درجة البكالوريوس ويف ّضل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

بالإضافة إلى رئيس قسم أمن المعلومات:درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال أمن تقنية المعلومات.

للتقديم :

1 -رئيس قسم مركز الدفاع السيبراني:هنا

2ُ -محلل الحوادث والتحقيقات: هنا

3 -رئيس قسم أمن المعلومات: هنا

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ياولد العم.. الدنيا ماهي على خبرك ولا يوجد بها ناس تسوي الخير لله الا من رحم ربي. ومجتمع الفن والفنانات والفنانين اقذر مجتمع على وجه الارض وانت مجرب وعارف. واذا تبي تطلب تعاطف وتواصل اطلب من الله ياصلك بخيره وفضله ويسخر لك الناس الطيبة اللي يبون الخدمة لوجه الله. مع الاسف ان التفاهات في هالوقت هي المطلب وهي اساس النذخ والشهرة.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
EBRAHIM🌩
يفضل تعذيبه قبل قتله على طريقة الكاوبوي 🤠 بجره بحصان 🐎 مربوط بحبل على ارض شوك لييييييين يفطسسسس
EBRAHIM🌩
اولاً هو ماله حق يمد يده على المرأة ثانياً لا احد يعلم قد تكون هي تلفضت عليه ب ألفاظ غير لائقة والله أعلم ولكن هو المفروض يمسك اعصابه ولايتكلم عليها ولايقول شيء فنساء في هذا الزمن لن ليسوا سواسية ففيه الطيب والسيء.
ابو محمد 😎 ✍️
ويش خربها فيه ...

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