هيئة الطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة بجدة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس، للعمل بالهيئة بمحافظة جدة، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
وتضمنت الوظائف : رئيس قسم مركز الدفاع السيبراني، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال الأمن السيبراني.
ومحلل الحوادث والتحقيقات، درجة البكالوريوس ويف ّضل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
بالإضافة إلى رئيس قسم أمن المعلومات:درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال أمن تقنية المعلومات.
للتقديم :
1 -رئيس قسم مركز الدفاع السيبراني:هنا
2ُ -محلل الحوادث والتحقيقات: هنا
3 -رئيس قسم أمن المعلومات: هنا