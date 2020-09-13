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مهاجم العدالة على رادار الدوري الإماراتي بعد هبوط الفريق

Time منذ 25 دقيقة
Views 1303
مهاجم العدالة على رادار الدوري الإماراتي بعد هبوط الفريق

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن الملغاشي أندريا مهاجم فريق العدالة الأول لكرة القدم دخل في مفاوضات جادة مع فريقي عجمان وحتا الإماراتيين، وذلك بعد أن تأكد هبوط فريقه إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

وأوضحت التقارير، أن الناديين قدما عرضيهما الرسميين إلى إدارة نادي العدالة، بهدف كسب خدمات اللاعب إما على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.

وأشارت إلى أنه لم تفتح أندية بالمملكة خطوط مفاوضات مع العدالة أو اللاعب حتى الآن، مشيرة إلى أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة خارج المملكة؛ فيما يتبقى في عقده موسم كامل ولا تمانع إدارة العدالة في رحيله بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما تذيل ترتيب جدول الدوري برصيد 21 نقطة فقط.

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أحدث التعليقات

هادي ال راسي القحطاني
الله يشفية وكل مريض على ارضه كان من الممثلين السعودين وله منا الدعاء
صالح
هههههههههههههههه رقع يا مرقع اللي تحلقينه على الكرسي شاب بشنب قالت أطفال قالت
ابو وليد
للاسف المنشور شي والواقع شي ثاني -- حارتنا فيها تقريبا ربع ذا الرقم
الوايلي
شر البلية ما يضحك
الوايلي
شر البلية ما يضحك

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