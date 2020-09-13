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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 68.41 نقطة ليقفل عند مستوى 8203.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 460 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 164 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 26 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات باتك، ولازوردي، وبروج للتأمين، وعطاء، والأسماك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكثيري، والمتحدة للتأمين، وزين السعودية، وأبو معطي، وأسمنت القصيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.07%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وزين السعودية، والأسماك، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والمصافي، وسيرا، وأرامكو السعودية، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 48.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11721.43 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 480 ألف سهم تقاسمتها 1002 صفقة.

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أحدث التعليقات

هادي ال راسي القحطاني
الله يشفية وكل مريض على ارضه كان من الممثلين السعودين وله منا الدعاء
صالح
هههههههههههههههه رقع يا مرقع اللي تحلقينه على الكرسي شاب بشنب قالت أطفال قالت
ابو وليد
للاسف المنشور شي والواقع شي ثاني -- حارتنا فيها تقريبا ربع ذا الرقم
الوايلي
شر البلية ما يضحك
الوايلي
شر البلية ما يضحك

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