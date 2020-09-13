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الشوري يطالب بنظام يكافح الفساد العلمي بكل أشكاله

Time منذ 51 دقيقة
Views 1380
الشوري يطالب بنظام يكافح الفساد العلمي بكل أشكاله

الرياض (صدى):
في محاولة لمكافحة الفساد العلمي، طالب مجلس الشورى من خلال توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، بوضع نظام للحد من الفساد العلمي بكل أشكاله، وتجريم "المكاتب والأفراد" الذين يعدون البحوث لطلاب الجامعات.

وأوضحت اللجنة ، بأن المكاتب والأفراد الذين يُعدون الأبحاث للطلاب والطالبات، يساهمون في تدني المخرجات التعليمية، وهو ما يدخل تحت مظلة الفساد العلمي، إضافة إلى من يقدمون معلومات غير صحيحة في مجال تخصصهم، بحسب "الرياض".

وشددت على ضرورة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، موضحة بأن الفساد العلمي بكل أشكاله وصوره بحاجة إلى تجريم.

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أحدث التعليقات

هادي ال راسي القحطاني
الله يشفية وكل مريض على ارضه كان من الممثلين السعودين وله منا الدعاء
صالح
هههههههههههههههه رقع يا مرقع اللي تحلقينه على الكرسي شاب بشنب قالت أطفال قالت
ابو وليد
للاسف المنشور شي والواقع شي ثاني -- حارتنا فيها تقريبا ربع ذا الرقم
الوايلي
شر البلية ما يضحك
الوايلي
شر البلية ما يضحك

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