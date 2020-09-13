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مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 56 دقيقة
Views 1463
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون باب التقديم على وظائف صحية شاغرة لحملة الدبلوم ، للعمل بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مساعد تمريض " وحدة الإقامة القصيرة ، غرفة الإنعاش " : دبلوم سنتين تخصص تمريض ، التسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، خبرة لا تقل عن عام .

2- فني تخدير : دبلوم سنتين تخصص تخدير ، لا يشترط الخبرة ، إجادة الإنجليزية وبرامج الأوفيس .

وأكدت إدارة المستشفى أن التقديم متاح حالياً وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي " تظهر الوظائف بعد التسجيل في الموقع ، ويفضل استخدام متصفح فاير فوكس من الحاسب الآلي " من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

هادي ال راسي القحطاني
الله يشفية وكل مريض على ارضه كان من الممثلين السعودين وله منا الدعاء
صالح
هههههههههههههههه رقع يا مرقع اللي تحلقينه على الكرسي شاب بشنب قالت أطفال قالت
ابو وليد
للاسف المنشور شي والواقع شي ثاني -- حارتنا فيها تقريبا ربع ذا الرقم
الوايلي
شر البلية ما يضحك
الوايلي
شر البلية ما يضحك

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