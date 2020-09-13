مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون باب التقديم على وظائف صحية شاغرة لحملة الدبلوم ، للعمل بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مساعد تمريض " وحدة الإقامة القصيرة ، غرفة الإنعاش " : دبلوم سنتين تخصص تمريض ، التسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، خبرة لا تقل عن عام .
2- فني تخدير : دبلوم سنتين تخصص تخدير ، لا يشترط الخبرة ، إجادة الإنجليزية وبرامج الأوفيس .
وأكدت إدارة المستشفى أن التقديم متاح حالياً وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي " تظهر الوظائف بعد التسجيل في الموقع ، ويفضل استخدام متصفح فاير فوكس من الحاسب الآلي " من هنــــــــــا .