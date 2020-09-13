الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة»: تسجيل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1826
Comment 2
«الصحة»: تسجيل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1034 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 302,870 حالة، فيما تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة حيث بلغ عدد الوفيات 4268 حالة.

وأوضح ‏متحدث الصحة: " بكل صدق مع الجميع يجب مواصلة الالتزام بإجراءات كورونا ولابد من مواصلة المكاسب المحققة حتى الآن"، لافتًا إلى مواصلة الانخفاض في عدد الحالات الحرجة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

هادي ال راسي القحطاني
الله يشفية وكل مريض على ارضه كان من الممثلين السعودين وله منا الدعاء
صالح
هههههههههههههههه رقع يا مرقع اللي تحلقينه على الكرسي شاب بشنب قالت أطفال قالت
ابو وليد
للاسف المنشور شي والواقع شي ثاني -- حارتنا فيها تقريبا ربع ذا الرقم
الوايلي
شر البلية ما يضحك
الوايلي
شر البلية ما يضحك

أخر الأخبار

بالفيديو.. تفاصيل قصة معلم فضل تقديم الدرس للطلاب عن إجراء عملية جراحية
بالفيديو.. تفاصيل قصة معلم فضل تقديم الدرس للطلاب عن إجراء عملية جراحية
Time منذ 5 دقائق Views 1187
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير ألمانيا لدى المملكة
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير ألمانيا لدى المملكة
Time منذ 9 دقائق Views 1186
الشايب مقرود
الشايب مقرود
Time منذ 11 دقيقة Views 195
نهاية مؤلمة لشبان على دراجة نارية
نهاية مؤلمة لشبان على دراجة نارية
Time منذ 11 دقيقة Views 199
أعطال مضخة الوقود الشائعة وطريقة صيانتها
أعطال مضخة الوقود الشائعة وطريقة صيانتها
Time منذ 13 دقيقة Views 1094
وثيقة تكشف سرقة القطري عماد الجولاني لـ 5 ملايين يورو لعمل مشاريع وهمية
وثيقة تكشف سرقة القطري عماد الجولاني لـ 5 ملايين يورو لعمل مشاريع وهمية
Time منذ 20 دقيقة Views 1262
مهاجم العدالة على رادار الدوري الإماراتي بعد هبوط الفريق
مهاجم العدالة على رادار الدوري الإماراتي بعد هبوط الفريق
Time منذ 25 دقيقة Views 1275
جدة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة
جدة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة
Time منذ 31 دقيقة Views 1442
شقيق الأميرة ديانا يكشف سر الصدمة النفسية التي مرت بها شقيقته في صغرها
شقيق الأميرة ديانا يكشف سر الصدمة النفسية التي مرت بها شقيقته في صغرها
Time منذ 36 دقيقة Views 268
القبض على 5 مقيمين امتهنوا إرسال رسائل نصية احتيالية لاختراق الحسابات البنكية بالرياض
القبض على 5 مقيمين امتهنوا إرسال رسائل نصية احتيالية لاختراق الحسابات البنكية بالرياض
Time منذ 41 دقيقة Views 1456