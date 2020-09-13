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شاهد.. دفن المصارع الإيراني نويد أفكاري سرًا خوفًا من الاحتجاجات

Time منذ ساعة
Views 1738
شاهد.. دفن المصارع الإيراني نويد أفكاري سرًا خوفًا من الاحتجاجات

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظات دفن المصارع الإيراني نويد أفكاري في ساعة متأخرة من الليل سرًا، ودون تشييع جنازته في إيران؛ خوفًا من اندلاع احتجاجات.

وكانت طهران، قد نفذت حكم الإعدام بحق "أفكاري"، أمس السبت، متجاهلة النداءات الدولية والأممية لإلغاء أحكام الإعدام والسجن ضد معتقلي الاحتجاجات الشعبية.

وأُدين المصارع بـ"القتل العمد" لطعنه مسؤولا في الهيئة العامة للمياه في شيراز يوم 2 أغسطس 2018، وقد كانت المدينة حينها مسرحاً لتظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

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أحدث التعليقات

هادي ال راسي القحطاني
الله يشفية وكل مريض على ارضه كان من الممثلين السعودين وله منا الدعاء
صالح
هههههههههههههههه رقع يا مرقع اللي تحلقينه على الكرسي شاب بشنب قالت أطفال قالت
ابو وليد
للاسف المنشور شي والواقع شي ثاني -- حارتنا فيها تقريبا ربع ذا الرقم
الوايلي
شر البلية ما يضحك
الوايلي
شر البلية ما يضحك

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