شاهد.. دفن المصارع الإيراني نويد أفكاري سرًا خوفًا من الاحتجاجات

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظات دفن المصارع الإيراني نويد أفكاري في ساعة متأخرة من الليل سرًا، ودون تشييع جنازته في إيران؛ خوفًا من اندلاع احتجاجات.
وكانت طهران، قد نفذت حكم الإعدام بحق "أفكاري"، أمس السبت، متجاهلة النداءات الدولية والأممية لإلغاء أحكام الإعدام والسجن ضد معتقلي الاحتجاجات الشعبية.
وأُدين المصارع بـ"القتل العمد" لطعنه مسؤولا في الهيئة العامة للمياه في شيراز يوم 2 أغسطس 2018، وقد كانت المدينة حينها مسرحاً لتظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.