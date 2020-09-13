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بالفيديو.. تفاصيل قصة معلم فضل تقديم الدرس للطلاب عن إجراء عملية جراحية

Time منذ 5 دقائق
Views 1167
بالفيديو.. تفاصيل قصة معلم فضل تقديم الدرس للطلاب عن إجراء عملية جراحية

عادل الحربي (صدى):
كشف مقطع فيديو تفاصيل ظهور معلم وهو يشرح، للطلابه الدروس عبر منصة مدرستي، قبل دخوله غرفة العمليات، حيث أصر المعلم على استكمال عمله قبل أن يجري الجراحة، مما أدهش الفريق الطبي.

وعلق المعلم محمد فواز من معلمي قطاع الخبر بالمنطقة الشرقية، حيث بأن مهنة التعليم تختلف عن غيرها من الأعمال، حيث تنقلب الموازين وتختلف الصورة ليبدو موقف المعلم رهانًا على تحضر المجتمع، بحسب "سبق".

وتابع الفواز بقوله : قدمت أول درس افتراضي من غرفة العمليات عبر منصة مدرسي وبرنامج تيمز وأنا على السرير الأبيض بغرفة العمليات، وسط دهشة الأطباء والممرضين، وبعد أن استأذنت الدكتور قبل ذلك، مردفا بأنه كان مخيرا بين تقديم الدرس أو إجراء العملية فقدم الدرس عن العملية بل وتحضير الطلاب والتأكيد على الواجبات.

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أحدث التعليقات

هادي ال راسي القحطاني
الله يشفية وكل مريض على ارضه كان من الممثلين السعودين وله منا الدعاء
صالح
هههههههههههههههه رقع يا مرقع اللي تحلقينه على الكرسي شاب بشنب قالت أطفال قالت
ابو وليد
للاسف المنشور شي والواقع شي ثاني -- حارتنا فيها تقريبا ربع ذا الرقم
الوايلي
شر البلية ما يضحك
الوايلي
شر البلية ما يضحك

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