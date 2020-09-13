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عمر السومة: خسرنا عنصرًا مهمًا بسبب الإصابة

Time منذ 3 دقائق
Views 1214
عمر السومة: خسرنا عنصرًا مهمًا بسبب الإصابة

ماجد محمد (صدى):
كشف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة، اليوم الأحد، أن لديهم عددا من الغيابات، كما خسروا عنصرا مهما في الفريق وهو اللاعب البوسني ألفيس ساريتش، وذلك بسبب الإصابة.

وأوضح عمر السومة، أن لاعبي الفريق جميعهم معنوياتهم عالية، وأنهم كلاعبين على أتم جاهزية لمباراة الشرطة العراقي في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، لافتًا إلى أن هدفهم الأول والأخير الفوز والوصول لمراحل متقدمة في دوري الأبطال.

وفي السياق نفسه، أشار اللاعب السوري إلى أن الفريق يمتلك عددا من اللاعبين على قدر التحدي، وأنهم مصممون على الفوز والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

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أحدث التعليقات

سامي الحربي
طيب وخالد مسعد وخالد الزيلعي وغيرهم كثير محتاجين من يقف معهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعينهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعينهم
winner4ever
الخلل في كل منصات البنك الأهلي ( التطبيق ، وهاتف الأهلي كابيتال , و الموقع) ...للأسف لا يوجد من يحفظ حقك ... حسبنا الله ونعم الوكيل
EBRAHIM🌩
حسبي الله ونعم الوكيل في من فعل بطفلة كذا🥺💔 قد تكون علاقه زنا نسأل الله العافيه والسلامه

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