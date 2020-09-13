عمر السومة: خسرنا عنصرًا مهمًا بسبب الإصابة

ماجد محمد (صدى):
كشف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة، اليوم الأحد، أن لديهم عددا من الغيابات، كما خسروا عنصرا مهما في الفريق وهو اللاعب البوسني ألفيس ساريتش، وذلك بسبب الإصابة.
وأوضح عمر السومة، أن لاعبي الفريق جميعهم معنوياتهم عالية، وأنهم كلاعبين على أتم جاهزية لمباراة الشرطة العراقي في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، لافتًا إلى أن هدفهم الأول والأخير الفوز والوصول لمراحل متقدمة في دوري الأبطال.
وفي السياق نفسه، أشار اللاعب السوري إلى أن الفريق يمتلك عددا من اللاعبين على قدر التحدي، وأنهم مصممون على الفوز والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.