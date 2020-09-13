رازفان لوشيسكو: مستعدون للقاء باختاكور

نواف السالم (صدى):
صرح مرب نادي الهلال رازفان لوشيسكو، بأنهم مستعدون لمواجهة باختاكور الأوزباكستاني ، بعد العديد من اللقاءات التي خاضها الفريق في الدوري.
وتابع لوشيسكو بأن الفريق يملك لاعبين متميزين لديهم القدرة على تعويض غياب المصابين، بفيروس "كورونا"، مردفا بأنهم وضعوا خطط لهذا اللقاء، وأنهم تابعوا فريق باختاكور وهو يمتلك لاعبين بجودة عالية ويقدمون كرة قدم هجومية.
ومن جانبه قال حارس مرمي الهلال عبدالله المعيوف بأن عليهم بدأ مباراة الغد بشكل جيّد؛ ليتخطى الفريق دور المجموعات، ويواصلون مشوارهم للمحافظة على اللقب.