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رازفان لوشيسكو: مستعدون للقاء باختاكور

Time منذ 13 دقيقة
Views 1359
رازفان لوشيسكو: مستعدون للقاء باختاكور

نواف السالم (صدى):
صرح مرب نادي الهلال رازفان لوشيسكو، بأنهم مستعدون لمواجهة باختاكور الأوزباكستاني ، بعد العديد من اللقاءات التي خاضها الفريق في الدوري.

وتابع لوشيسكو بأن الفريق يملك لاعبين متميزين لديهم القدرة على تعويض غياب المصابين، بفيروس "كورونا"، مردفا بأنهم وضعوا خطط لهذا اللقاء، وأنهم تابعوا فريق باختاكور وهو يمتلك لاعبين بجودة عالية ويقدمون كرة قدم هجومية.

ومن جانبه قال حارس مرمي الهلال عبدالله المعيوف بأن عليهم بدأ مباراة الغد بشكل جيّد؛ ليتخطى الفريق دور المجموعات، ويواصلون مشوارهم للمحافظة على اللقب.

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أحدث التعليقات

سامي الحربي
طيب وخالد مسعد وخالد الزيلعي وغيرهم كثير محتاجين من يقف معهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعينهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعينهم
winner4ever
الخلل في كل منصات البنك الأهلي ( التطبيق ، وهاتف الأهلي كابيتال , و الموقع) ...للأسف لا يوجد من يحفظ حقك ... حسبنا الله ونعم الوكيل
EBRAHIM🌩
حسبي الله ونعم الوكيل في من فعل بطفلة كذا🥺💔 قد تكون علاقه زنا نسأل الله العافيه والسلامه

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