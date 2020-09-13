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استئناف مباريات دوري أبطال آسيا في ظل مخاوف من الجائحة

Time منذ ساعة
Views 1575
استئناف مباريات دوري أبطال آسيا في ظل مخاوف من الجائحة

نواف السالم (صدى):
تعود مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا في الدوحة، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حيث كانت قد توقفت مباريات المسابقة القارية الأولى منذ مارس الماضي.

وفي السياق نفسه، تقام مباريات منطقة غرب آسيا بنظام التجمع في قطر، بدءاً من الإثنين، وفق إجراءات وبروتوكول صحي صارم، من أجل حماية اللاعبين والمنظمين من مخاطر الفيروس.

ويأتي ذلك على أن تقام مباريات مجموعتين من الشرق في ماليزيا بدءاً من 16 أكتوبر، لكن مكان إقامة المجموعتين الأخريين في الشرق، بالإضافة إلى الأدوار الاقصائية لم يُعلن عنها بعد.

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أحدث التعليقات

سامي الحربي
طيب وخالد مسعد وخالد الزيلعي وغيرهم كثير محتاجين من يقف معهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعينهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعينهم
winner4ever
الخلل في كل منصات البنك الأهلي ( التطبيق ، وهاتف الأهلي كابيتال , و الموقع) ...للأسف لا يوجد من يحفظ حقك ... حسبنا الله ونعم الوكيل
EBRAHIM🌩
حسبي الله ونعم الوكيل في من فعل بطفلة كذا🥺💔 قد تكون علاقه زنا نسأل الله العافيه والسلامه

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