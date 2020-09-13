استئناف مباريات دوري أبطال آسيا في ظل مخاوف من الجائحة

نواف السالم (صدى):
تعود مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا في الدوحة، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حيث كانت قد توقفت مباريات المسابقة القارية الأولى منذ مارس الماضي.
وفي السياق نفسه، تقام مباريات منطقة غرب آسيا بنظام التجمع في قطر، بدءاً من الإثنين، وفق إجراءات وبروتوكول صحي صارم، من أجل حماية اللاعبين والمنظمين من مخاطر الفيروس.
ويأتي ذلك على أن تقام مباريات مجموعتين من الشرق في ماليزيا بدءاً من 16 أكتوبر، لكن مكان إقامة المجموعتين الأخريين في الشرق، بالإضافة إلى الأدوار الاقصائية لم يُعلن عنها بعد.