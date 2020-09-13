بالفيديو.. طريقة إصدار سجل الأسرة وتوصيله لمنزلك دون زيارة مكاتب الأحوال المدنية

الرياض (صدى):
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الاحد عن خدمة طلب اصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر منصة " أبشر " .
وأوضحت " الأحوال المدنية " أنه بمجرد تسجيل عقد القران بوزارة العدل يتم تسجيل الزواج إلكترونياً في الأحوال المدنية من خلال الربط الإلكتروني بين الجهتين .
وأضافت أنه يمكن بكل بساطة الدخول على حسابك في " أبشر " وطلب استلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني ويتم توصيله من خلال البريد السعودي ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :
1- تسجيل الدخول عبر " أبشر " .
2- اختيار خدمات .
3- اختيار الأحوال المدنية ، ثم خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج .