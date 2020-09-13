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بالفيديو.. طريقة إصدار سجل الأسرة وتوصيله لمنزلك دون زيارة مكاتب الأحوال المدنية

Time منذ 7 دقائق
Views 1214
بالفيديو.. طريقة إصدار سجل الأسرة وتوصيله لمنزلك دون زيارة مكاتب الأحوال المدنية

الرياض (صدى):
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الاحد عن خدمة طلب اصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر منصة " أبشر " .

وأوضحت " الأحوال المدنية " أنه بمجرد تسجيل عقد القران بوزارة العدل يتم تسجيل الزواج إلكترونياً في الأحوال المدنية من خلال الربط الإلكتروني بين الجهتين .

وأضافت أنه يمكن بكل بساطة الدخول على حسابك في " أبشر " وطلب استلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني ويتم توصيله من خلال البريد السعودي ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- تسجيل الدخول عبر " أبشر " .

2- اختيار خدمات .

3- اختيار الأحوال المدنية ، ثم خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج .

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أحدث التعليقات

سامي الحربي
طيب وخالد مسعد وخالد الزيلعي وغيرهم كثير محتاجين من يقف معهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعينهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعينهم
winner4ever
الخلل في كل منصات البنك الأهلي ( التطبيق ، وهاتف الأهلي كابيتال , و الموقع) ...للأسف لا يوجد من يحفظ حقك ... حسبنا الله ونعم الوكيل
EBRAHIM🌩
حسبي الله ونعم الوكيل في من فعل بطفلة كذا🥺💔 قد تكون علاقه زنا نسأل الله العافيه والسلامه

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