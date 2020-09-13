نتنياهو: إتفاق السلام مع البحرين يشمل تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين

القدس المحتلة (صدى):
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن توقيع إتفاق السلام، بين بلاده والبحرين يشمل تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين.
وأفاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نقلا عن نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة، أن لدى بلاده الآن اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع دولتين عربيتين تم التوصل إليهما خلال شهر واحد، بحسب "تيليغرام"
وأضاف أنه ستكون هناك حركة نشطة جدا من الرحلات الجوية بين دولنا، وهناك تحمس كبير في إسرائيل، معلنا بأنه سيغادر البلاد إلى واشنطن من أجل التوقيع على بدء سريان هاتين الاتفاقيتين.