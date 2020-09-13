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أقدم صورة تم التقاطها لمدينة الطائف عام 1302 هـ
منذ ساعة
741
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أحدث التعليقات
ابوبدر
ياولد العم.. الدنيا ماهي على خبرك ولا يوجد بها ناس تسوي الخير لله الا من رحم ربي. ومجتمع الفن والفنانات والفنانين اقذر مجتمع على وجه الارض وانت مجرب وعارف. واذا تبي تطلب تعاطف وتواصل اطلب من الله ياصلك بخيره وفضله ويسخر لك الناس الطيبة اللي يبون الخدمة لوجه الله. مع الاسف ان التفاهات في هالوقت هي المطلب وهي اساس النذخ والشهرة.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
EBRAHIM🌩
يفضل تعذيبه قبل قتله على طريقة الكاوبوي 🤠 بجره بحصان 🐎 مربوط بحبل على ارض شوك لييييييين يفطسسسس
EBRAHIM🌩
اولاً هو ماله حق يمد يده على المرأة ثانياً لا احد يعلم قد تكون هي تلفضت عليه ب ألفاظ غير لائقة والله أعلم ولكن هو المفروض يمسك اعصابه ولايتكلم عليها ولايقول شيء فنساء في هذا الزمن لن ليسوا سواسية ففيه الطيب والسيء.
ابو محمد 😎 ✍️
ويش خربها فيه ...
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