الأعداد السابقة للصحيفة

أقدم صورة تم التقاطها لمدينة الطائف عام 1302 هـ

Time منذ ساعة
Views 741
أقدم صورة تم التقاطها لمدينة الطائف عام 1302 هـ
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
ياولد العم.. الدنيا ماهي على خبرك ولا يوجد بها ناس تسوي الخير لله الا من رحم ربي. ومجتمع الفن والفنانات والفنانين اقذر مجتمع على وجه الارض وانت مجرب وعارف. واذا تبي تطلب تعاطف وتواصل اطلب من الله ياصلك بخيره وفضله ويسخر لك الناس الطيبة اللي يبون الخدمة لوجه الله. مع الاسف ان التفاهات في هالوقت هي المطلب وهي اساس النذخ والشهرة.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
EBRAHIM🌩
يفضل تعذيبه قبل قتله على طريقة الكاوبوي 🤠 بجره بحصان 🐎 مربوط بحبل على ارض شوك لييييييين يفطسسسس
EBRAHIM🌩
اولاً هو ماله حق يمد يده على المرأة ثانياً لا احد يعلم قد تكون هي تلفضت عليه ب ألفاظ غير لائقة والله أعلم ولكن هو المفروض يمسك اعصابه ولايتكلم عليها ولايقول شيء فنساء في هذا الزمن لن ليسوا سواسية ففيه الطيب والسيء.
ابو محمد 😎 ✍️
ويش خربها فيه ...

أخر الأخبار

شاهد.. ريان جيلر: روان بن حسين هددتني بالقتل
شاهد.. ريان جيلر: روان بن حسين هددتني بالقتل
Time منذ دقيقة Views 44
فتاة ترمي بنفسها امام سيارة
فتاة ترمي بنفسها امام سيارة
Time منذ 14 دقيقة Views 187
الله سلمه
الله سلمه
Time منذ 14 دقيقة Views 186
طعن عند بوابة مستشفى
طعن عند بوابة مستشفى
Time منذ 15 دقيقة Views 209
"الموارد البشرية" تعلن موعد انتهاء تطبيق "حظر العمل  تحت أشعة الشمس" 
"الموارد البشرية" تعلن موعد انتهاء تطبيق "حظر العمل  تحت أشعة الشمس" 
Time منذ 23 دقيقة Views 1319
انخفاض أسعار الهواتف الذكية
انخفاض أسعار الهواتف الذكية
Time منذ 28 دقيقة Views 1519
خيارات حلول الدفع الإلكتروني لدى الأنشطة التجارية
خيارات حلول الدفع الإلكتروني لدى الأنشطة التجارية
Time منذ 32 دقيقة Views 1441
أخضر الشباب يختتم معسكر كرواتيا
أخضر الشباب يختتم معسكر كرواتيا
Time منذ 39 دقيقة Views 1432
هيئة الطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة بجدة
هيئة الطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة بجدة
Time منذ 44 دقيقة Views 1469
شاهد.. الشمري يثير تعاطف المواطنين بحديثه عن مرضه ويوجه رسالة عتاب لزملائه
شاهد.. الشمري يثير تعاطف المواطنين بحديثه عن مرضه ويوجه رسالة عتاب لزملائه
Time منذ 46 دقيقة Views 1359