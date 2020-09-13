الرياض (صدى):
قررت هيئة عقارات الدولة إنشاء الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملك .
وكشفت مصادر اليوم الأحد ، أن هذه اللجنة ترأسها الهيئة وتضم عضوية وزارات " الداخلية ، والعدل ، والبيئة ، والزراعة ، والبلدية ، والمالية .
ويهدف القرار إلى تثبيت ممتلكات المواطنين لتلك الأراضي التي ليس لها صكوك بعد استيفاء كافة المتطلباب والشروط اللازمة .
وكانت أوامر قد صدرت اليوم بإلغاء صكوك ملكية أراضي الدولة واستردادها ، وذلك في إطار تنظيم السوق العقاري بالمملكة وحماية حقوق الدولة والمواطنين .
https://www.slaati.com/2020/9/13/p1725414.html