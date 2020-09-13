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"عقارات الدولة ": إنشاء الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملك

Time منذ 13 دقيقة
Views 1309
"عقارات الدولة ": إنشاء الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملك

الرياض (صدى):
قررت هيئة عقارات الدولة إنشاء الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملك .

وكشفت مصادر اليوم الأحد ، أن هذه اللجنة ترأسها الهيئة وتضم عضوية وزارات " الداخلية ، والعدل ، والبيئة ، والزراعة ، والبلدية ، والمالية .

ويهدف القرار إلى تثبيت ممتلكات المواطنين لتلك الأراضي التي ليس لها صكوك بعد استيفاء كافة المتطلباب والشروط اللازمة .

وكانت أوامر قد صدرت اليوم بإلغاء صكوك ملكية أراضي الدولة واستردادها ، وذلك في إطار تنظيم السوق العقاري بالمملكة وحماية حقوق الدولة والمواطنين .

https://www.slaati.com/2020/9/13/p1725414.html

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أحدث التعليقات

faeiz
أغلب مشاهير الفلس أخبارهم خيانات وطلاق ووووو ... الخ
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
faeiz
وين كلامك هذا بعد إصابة لاعب الأهلي بالرباط ولا عشان ناديك تقترح سبحان الله
ابو محمد 😎 ✍️
نتمنى لكِ لسلامه يا فتوون يا بنت علف ، ياعشيقة بيومي بياع الببسي ..
ابن حزم
الإنسان لا يتفائل إلا بالخير الله يرحمه

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