مدرب الأهلي يوجه رساله للجمهور قبل لقاء الشرطة غداً

ماجد محمد (صدى):
وجه مدرب الأهلي فلادان ميلويفيتش رسائل مطمئنة للجمهور قبل لقاء الشرطة العراقي غداً الإثنين ضمن مباريات دوري أبطال آسيا .
وأكد ميلويفيتش أن الفريق الأول لكرة القدم قضى وقت جيد في الإستعداد لدوري أبطال آسيا ، وأنه سيتعامل مع كل مباراه على حدة ويصر على التأهل لثمن النهائي .
واعترف خلال مؤتمر أبطال آسيا بالعديد من المشاكل التي مر بها الأهلي ما جعلت آدائه متذبذب إلا أنه يركز على النجاح في اللقاءات القادمة .
وبسؤاله عن أهم النجوم الذين يعتمد عليهم ، أجاب بأن جميع اللاعبين مهمين ولكنه يتمنى عودة ساريتش .