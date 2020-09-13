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مدرب الأهلي يوجه رساله للجمهور قبل لقاء الشرطة غداً

Time منذ ساعة
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مدرب الأهلي يوجه رساله للجمهور قبل لقاء الشرطة غداً

ماجد محمد (صدى):
وجه مدرب الأهلي فلادان ميلويفيتش رسائل مطمئنة للجمهور قبل لقاء الشرطة العراقي غداً الإثنين ضمن مباريات دوري أبطال آسيا .

وأكد ميلويفيتش أن الفريق الأول لكرة القدم قضى وقت جيد في الإستعداد لدوري أبطال آسيا ، وأنه سيتعامل مع كل مباراه على حدة ويصر على التأهل لثمن النهائي .

واعترف خلال مؤتمر أبطال آسيا بالعديد من المشاكل التي مر بها الأهلي ما جعلت آدائه متذبذب إلا أنه يركز على النجاح في اللقاءات القادمة .

وبسؤاله عن أهم النجوم الذين يعتمد عليهم ، أجاب بأن جميع اللاعبين مهمين ولكنه يتمنى عودة ساريتش .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
faeiz
وين كلامك هذا بعد إصابة لاعب الأهلي بالرباط ولا عشان ناديك تقترح سبحان الله
ابو محمد 😎 ✍️
نتمنى لكِ لسلامه يا فتوون يا بنت علف ، ياعشيقة بيومي بياع الببسي ..
ابن حزم
الإنسان لا يتفائل إلا بالخير الله يرحمه
ابو محمد 😎 ✍️
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