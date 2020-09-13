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تصوير محتويات منصة «مدرستي» ومستخدميها جريمة معلوماتية

Time منذ 43 دقيقة
Views 1522
تصوير محتويات منصة «مدرستي» ومستخدميها جريمة معلوماتية

الرياض (صدى):
أكدت وزارة التعليم، اليوم الأحد، على مستخدمي منصة "مدرستي" بعدم تصوير محتوياتها، أو نشر صور شخصية للطلاب والمعلمين والمشرفين التربويين، ومشاركتها في تطبيقات التواصل الاجتماعي لتجنب لمساءلة القانونية.

وقالت الوزارة سياسة الخصوصية اللازم على مستخدمي المنصة اتباعها، مشترطة موافقتهم على بنودها، داعية إياهم إلى قراءتها بعناية، قبل التأشير بالموافقة عليها؛ مشددة على الآباء التأكد من إطلاع الأبناء على وثيقة آداب السلوك الرقمي.

وطالبتهم بجعل الأبناء يعملون على فهم ما ورد فيها والعقوبات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية أو المخالفات الرقمية وحثهم على تطبيقها في ممارساتهم الرقمية على المنصة؛ لافتة إلى أن هناك دليل إرشادي لكيفية استخدام المنصة، وحقائب مصورة في منصة العودة إلى المدارس من هنــــــــــــا، والتأكد من تدريب الأبناء عليها.

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أحدث التعليقات

ابو احمد
الله يرحمهم ويحسن اليهم ويجعلهم من اصحاب اليمين.
زاير
اذا كان مجموع عدد الطلاب في كل المراحل الدراسيه لا يتجاوز ٥ ملايين طالب كيف وصلة ٥٠ مليون متابع لبرنامجكم الفظيع.
متعب
التبرع للسمعة والرياء مثل عدمة ... ثم لماذا توزيع الملايين هنا وهناك دون فائدة وياليتها تصرف داخل البلد كان اهون شوي .
علاووي المحجب
ياريت الجميع يخرج من المستطيل الاخظر ... كاهذا اللاعب 😭
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
في مثل هذي الصوره يتوقف الكلام 😭😭

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