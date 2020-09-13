الحكومة تحاصر «حيتان الأراضي» وتلغي صكوك بمساحات شاسعة

الرياض (صدى):
كشفت مصادر إعلامية اليوم الأحد صدور أوامر بإلغاء صكوك ملكية باطلة لأراضي حكومية بمساحات تبلغ ملايين الأمتار وردها للدولة .
جاء ذلك بعد رفع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتقرير رسمي يحصر الأراضي الحكومية المنهوبة ، وفقاً للمدينة .
وتواصل الجهات المختصة مطاردة " حيتان الأراضي " الذين يحصلون على مستندات بطرق ملتوية ويقوم ببيعها ما يسبب ضياع حقوق الدولة والمضاربة في أسعار الأراضي والنصب على المشترين .
الجدير بالذكر أن الدولة اتخذت إجراءات جديدة ضمن جهود حماية أراضيها منها استخدام تقنية التصوير الفضائي ، كما صدر 113 حكم قضائي بإلزام من قاموا بنهب الأراضي الحكومية برد سعرها لخزينة الدولة .