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الحكومة تحاصر «حيتان الأراضي» وتلغي صكوك بمساحات شاسعة

Time منذ 57 دقيقة
Views 1942
الحكومة تحاصر «حيتان الأراضي» وتلغي صكوك بمساحات شاسعة

الرياض (صدى):
كشفت مصادر إعلامية اليوم الأحد صدور أوامر بإلغاء صكوك ملكية باطلة لأراضي حكومية بمساحات تبلغ ملايين الأمتار وردها للدولة .

جاء ذلك بعد رفع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتقرير رسمي يحصر الأراضي الحكومية المنهوبة ، وفقاً للمدينة .

وتواصل الجهات المختصة مطاردة " حيتان الأراضي " الذين يحصلون على مستندات بطرق ملتوية ويقوم ببيعها ما يسبب ضياع حقوق الدولة والمضاربة في أسعار الأراضي والنصب على المشترين .

الجدير بالذكر أن الدولة اتخذت إجراءات جديدة ضمن جهود حماية أراضيها منها استخدام تقنية التصوير الفضائي ، كما صدر 113 حكم قضائي بإلزام من قاموا بنهب الأراضي الحكومية برد سعرها لخزينة الدولة .

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أحدث التعليقات

ابو احمد
الله يرحمهم ويحسن اليهم ويجعلهم من اصحاب اليمين.
زاير
اذا كان مجموع عدد الطلاب في كل المراحل الدراسيه لا يتجاوز ٥ ملايين طالب كيف وصلة ٥٠ مليون متابع لبرنامجكم الفظيع.
متعب
التبرع للسمعة والرياء مثل عدمة ... ثم لماذا توزيع الملايين هنا وهناك دون فائدة وياليتها تصرف داخل البلد كان اهون شوي .
علاووي المحجب
ياريت الجميع يخرج من المستطيل الاخظر ... كاهذا اللاعب 😭
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
في مثل هذي الصوره يتوقف الكلام 😭😭

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