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وظيفة تقنية شاغرة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية

Time منذ ساعة
Views 1541
وظيفة تقنية شاغرة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير تطبيقات الأعمال).

واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال تطبيقات تقنية المعلومات المتعددة، وخاصة تخطيط موارد المؤسسات منها خبرة لا تقل عن سنتين على المستوى الإداري.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابة)؛ فيما التقديم يبدأ من اليوم وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو احمد
الله يرحمهم ويحسن اليهم ويجعلهم من اصحاب اليمين.
زاير
اذا كان مجموع عدد الطلاب في كل المراحل الدراسيه لا يتجاوز ٥ ملايين طالب كيف وصلة ٥٠ مليون متابع لبرنامجكم الفظيع.
متعب
التبرع للسمعة والرياء مثل عدمة ... ثم لماذا توزيع الملايين هنا وهناك دون فائدة وياليتها تصرف داخل البلد كان اهون شوي .
علاووي المحجب
ياريت الجميع يخرج من المستطيل الاخظر ... كاهذا اللاعب 😭
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
في مثل هذي الصوره يتوقف الكلام 😭😭

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