وظيفة تقنية شاغرة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير تطبيقات الأعمال).
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال تطبيقات تقنية المعلومات المتعددة، وخاصة تخطيط موارد المؤسسات منها خبرة لا تقل عن سنتين على المستوى الإداري.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابة)؛ فيما التقديم يبدأ من اليوم وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة من هنــــــــــــا .