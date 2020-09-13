«الاتصالات السعودية» تكشف آخر مستجدات صفقتها المرتقبة مع «فودافون مصر»

الرياض (صدى):
نفت شركة الاتصالات السعودية اليوم الأحد إبرام صفقة شراء حصة من فودافون مصر نسبتها 55 % حتى الآن .
وأكدت "الاتصالات السعودية " أنه لم يتم التوصل لإتفاق مع الأطراف المعنية بعد ، وأن الحوار لا زال مفتوح .
وكانت الشركة قد وقعت اتفاق غير ملزم لشراء الحصة مقابل 2.4 مليار دولار في يناير الماضي ، وتم تمديد العرض مرتين بسبب جائحة كورونا .
الجدير بالذكر أن شركة فودافون مصر تسيطر على 40 % من سوق الإتصالات المصري ولديها 44 مليون مشترك ، فيما تعد شركة الاتصالات السعودية أكبر شركات الإتصالات بالمملكة .