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«الاتصالات السعودية» تكشف آخر مستجدات صفقتها المرتقبة مع «فودافون مصر»

Time منذ ساعة
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«الاتصالات السعودية» تكشف آخر مستجدات صفقتها المرتقبة مع «فودافون مصر»

الرياض (صدى):
نفت شركة الاتصالات السعودية اليوم الأحد إبرام صفقة شراء حصة من فودافون مصر نسبتها 55 % حتى الآن .

وأكدت "الاتصالات السعودية " أنه لم يتم التوصل لإتفاق مع الأطراف المعنية بعد ، وأن الحوار لا زال مفتوح .

وكانت الشركة قد وقعت اتفاق غير ملزم لشراء الحصة مقابل 2.4 مليار دولار في يناير الماضي ، وتم تمديد العرض مرتين بسبب جائحة كورونا .

الجدير بالذكر أن شركة فودافون مصر تسيطر على 40 % من سوق الإتصالات المصري ولديها 44 مليون مشترك ، فيما تعد شركة الاتصالات السعودية أكبر شركات الإتصالات بالمملكة .

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أحدث التعليقات

ابو احمد
الله يرحمهم ويحسن اليهم ويجعلهم من اصحاب اليمين.
زاير
اذا كان مجموع عدد الطلاب في كل المراحل الدراسيه لا يتجاوز ٥ ملايين طالب كيف وصلة ٥٠ مليون متابع لبرنامجكم الفظيع.
متعب
التبرع للسمعة والرياء مثل عدمة ... ثم لماذا توزيع الملايين هنا وهناك دون فائدة وياليتها تصرف داخل البلد كان اهون شوي .
علاووي المحجب
ياريت الجميع يخرج من المستطيل الاخظر ... كاهذا اللاعب 😭
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
في مثل هذي الصوره يتوقف الكلام 😭😭

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