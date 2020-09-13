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هيئة حقوق الإنسان: ملف العنف الأسري من أبرز الملفات التي نعمل عليها

Time منذ ساعة
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هيئة حقوق الإنسان: ملف العنف الأسري من أبرز الملفات التي نعمل عليها

محمد السعران (صدى):
كشفت هيئة حقوق الإنسان عن متابعتها لقضية فتاة كانت تتعرض لاعتداءات بدنية ونفسية من قبل والدها، بالإضافة إلى حبسها في إحدى غرف المنزل، حيث رصدت فرق الهيئة المختصة معلومات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن معاناة هذه الفتاة، وجرى على الفور التنسيق مع الجهات المختصة بالحماية الاجتماعية والجهات الأمنية للوقوف على حقيقة هذه المعلومات والتأكد من وضعها.

وتبيّن بأنها قد تعرّضت بالفعل إلى العنف البدني والنفسي من قبل والدها، وأنها لا تزال محتجزة منذ ٩ أشهر داخل غرفة من غرف المنزل، مع تعمّد معاملتها بطريقة غير إنسانية.

وقد تم لاحقاً إنهاء معاناة الفتاة ونقلها إلى إحدى دور الإيواء لضمان استقرار وضعها النفسي والمعيشي والصحي، وإحالة المعتدي إلى المحاكمة، لتطوى بذلك أحد أقسى صور المعاناة التي يمكن أن يتعرّض لها الإنسان.

من جانبه أوضح مدير عام الشكاوى بهيئة حقوق الإنسان بندر الهاجري أن ملف العنف الأسري يُعد من أبرز الملفات التي نعمل عليها، سواءً فيما يتعلق بإجراءات التعامل مع البلاغات والقضايا، وآليات التدخل السريع، أو ما يتعلق بأساليب معالجة القضايا، بالإضافة إلى رصد وتحليل البيانات المتصلة بها.

وأكد الهاجري على أن الهيئة تدعم حالياً عددًا من الحلول لتطوير إجراءات المتابعة اللاحقة لأوضاع الضحايا بالإضافة إلى توفير الدعم الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، بما يسهم في استقرار أوضاعهم والحد من تعرضهم للعنف مرة أخرى، منوهاً بمستوى التجاوب والتفاعل الذي تلقاه الهيئة من الجهات الحكومية في هذا الجانب، سواءً فيما يتعلق بمعالجة القضايا الفردية، أو ما يتعلق بالجوانب العامة لقضايا العنف الأسري، مؤملاً تحقيق مزيداً من التقدم في هذا الجانب.

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أحدث التعليقات

البرودي
رجعته للاتفاق بيته الاول حتكون قوية بسبب قربة من أهله وعائلته بالتوفيق له.
كان زمان
أين أصحاب العقول ...
أبو عبدالله الحربي
تشكو من تعطل اشاره ونت تسلك الطريق بوقت فما بالك بواحد مواطن يريد سداد قرض متوفي وقف وأحد ابتلينا بكرهي الدولة الحق يقال صدى انتي صدى المواطن نفس يتنفس المواطن أمي معلقة بدينه للبنك العقاري وريد بيع من أرد رزقه بعد ألله الرزاق عبدالعزيز طيب ألله ثراه وأبنائه البررة بيع يعطل وقاضي ولد أخي المواطن ولد أخي قاضي هل تقضي بما أمر ألله ياجبل طويق بلغ السيل الزبئ وريث لي حقي بأولاد عبدالعزيز أرض منحني نور الأرض ال سعود وجاء من يعطل ولد عمي عليك أنا وعمي العنصرية حتى على بطن وأحد والطين بله عدل انشاءالله عدل لأ اريد إلى من وزارة العدل حق ميت معلق بدينه لمن لسداد الدولة قرض والبنك العقاري بحائل يماطل بسداد الدولة أشخاص نفوذ بالاصول من الورثه لكي لايسدد صك باسمي وصوري أمي اضقت الأمرين وجائت الطامة بنك مصرف الراجحي صلخ المواطن ونا منهم ليس حقه وهو وسيط بين الإسكان وبين المواطن دعم تعطل وأخذ من راتبي حق اولادي وانا بالسالب بدون دعم اليس الدعم مربوط برواتب خصم القسط ومنع الدعم ياجبل حرب الواسطة ألله المشتكي كلمت نظام معطل وبنك له مصلحة الورثة عندهم ملايين وأنت اعطلك محكمة رفعت من أشهر لافك دين أمي بالقطارة العدل الطلبات واخرته تحديث الصك مماطلة أين لي أفر لك ياجبل طويق بلغ السيل الزبئ دوائر تعطل نريد لن ينجو😐 ياصدى انتي صدى المواطن الشريف ☝
شيخين1
هاذي نهاية الطمع والثقة الزايدة في المستثمر الاجنبي اواي شخص غير سعودي وفي النهاية يستاهل البرد من باع اوضيع دفاة
حسين عبدالله الدوسري
انكتم ياسنتر،،

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