الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الهيئة السعودية للمهندسين اليوم الأحد وظائف شاغرة في عدد من التخصصات ، للعمل بمقر الهيئة بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
1- – مصمم جرافيك وموشن: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة .
2- أخصائي تطوير أعمال: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو التسويق، أو تخصص ذا صلة . .
3– محرر وصانع محتوى عربي/ إنجليزي: بكالوريوس صحافة وإعلام، أو في التخصصات ذات العلاقة.
– مصور فيديو ومونتير: شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة .
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح الآن وحتى 17 / 9 / 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .