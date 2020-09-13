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أمر سامي بنقل إشراف قطاع البتروكيماويات لوزارة الصناعة والثروة المعدنية

Time منذ 20 دقيقة
Views 1380
أمر سامي بنقل إشراف قطاع البتروكيماويات لوزارة الصناعة والثروة المعدنية

الرياض (صدى):
صدر اليوم الأحد أمرً سامياً بتولي وزارة الصناعة والثروة المعدينة الإشراف على قطاع البتروكيماويات وتولي ما يلزم بشأن خدماته وإصدار التراخيص والتحقق من المعايير وغيرها من المهام .

ومن المقرر كذلك وفقاً للأمر السامي السماح لشركة أرامكو بمخاطبة الجهات الحكومية مباشرةً واستقبال المخاطبات دون التعارض مع المادة 24 من نظام المواد الهيدروكربونية ، على أن تقوم هيئة الخبراء التابعة بمجلس الوزراء بمراجعة القرارات واقتراح التعديلات في كلا البندين السابقين .

وكان مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية قد تقدم بدراسة أيدت تلك القرارات بما يخدم حركة التنمية والتخلص من البيروقراطية ، وذلك بعد نحو عام من إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد فصلها عن وزارة الطاقة .

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أحدث التعليقات

البرودي
رجعته للاتفاق بيته الاول حتكون قوية بسبب قربة من أهله وعائلته بالتوفيق له.
كان زمان
أين أصحاب العقول ...
أبو عبدالله الحربي
تشكو من تعطل اشاره ونت تسلك الطريق بوقت فما بالك بواحد مواطن يريد سداد قرض متوفي وقف وأحد ابتلينا بكرهي الدولة الحق يقال صدى انتي صدى المواطن نفس يتنفس المواطن أمي معلقة بدينه للبنك العقاري وريد بيع من أرد رزقه بعد ألله الرزاق عبدالعزيز طيب ألله ثراه وأبنائه البررة بيع يعطل وقاضي ولد أخي المواطن ولد أخي قاضي هل تقضي بما أمر ألله ياجبل طويق بلغ السيل الزبئ وريث لي حقي بأولاد عبدالعزيز أرض منحني نور الأرض ال سعود وجاء من يعطل ولد عمي عليك أنا وعمي العنصرية حتى على بطن وأحد والطين بله عدل انشاءالله عدل لأ اريد إلى من وزارة العدل حق ميت معلق بدينه لمن لسداد الدولة قرض والبنك العقاري بحائل يماطل بسداد الدولة أشخاص نفوذ بالاصول من الورثه لكي لايسدد صك باسمي وصوري أمي اضقت الأمرين وجائت الطامة بنك مصرف الراجحي صلخ المواطن ونا منهم ليس حقه وهو وسيط بين الإسكان وبين المواطن دعم تعطل وأخذ من راتبي حق اولادي وانا بالسالب بدون دعم اليس الدعم مربوط برواتب خصم القسط ومنع الدعم ياجبل حرب الواسطة ألله المشتكي كلمت نظام معطل وبنك له مصلحة الورثة عندهم ملايين وأنت اعطلك محكمة رفعت من أشهر لافك دين أمي بالقطارة العدل الطلبات واخرته تحديث الصك مماطلة أين لي أفر لك ياجبل طويق بلغ السيل الزبئ دوائر تعطل نريد لن ينجو😐 ياصدى انتي صدى المواطن الشريف ☝
شيخين1
هاذي نهاية الطمع والثقة الزايدة في المستثمر الاجنبي اواي شخص غير سعودي وفي النهاية يستاهل البرد من باع اوضيع دفاة
حسين عبدالله الدوسري
انكتم ياسنتر،،

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