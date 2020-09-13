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التحالف يدمر 4 طائرات مسيرة حوثية قبل انطلاقها

Time منذ ساعة
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التحالف يدمر 4 طائرات مسيرة حوثية قبل انطلاقها

صنعاء‎ (صدى):
استهدفت طائرات مقاتلة تابعة للتحالف العربي باليمن، اليوم الأحد، ثكنات ومواقع عسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء .

ودمر التحالف أيضا 4 طائرات مسيرة للحوثيين في قاعدة الديلمي الجوية بشمال صنعاء قبل انطلاقها.

وقال مصدر عسكري يمني إن التحالف نفذ 4 غارات جوية على معسكر اللواء 61 مشاة التابع للحرس الجمهوري في جبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة.

وأضاف أن طيران التحالف شن 4 غارات على قاعدة الديلمي الجوية ومحيط مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة، واستهدف بـ 3 غارات أخرى معسكر 48 مقر قيادة الحرس الجمهوري.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياااااااااااااه لو صحيح كان من زمان فات
واضح*** وصريح***
إذا لم تكن إلا الأسنةُ مركبا ،،، فما حيلة المضطر إلا ركوبها.؟؟ يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل.؟؟؟
mohammed
فقط أنا أستغرب
ابو ناصر
اوكي
كجمغلو
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