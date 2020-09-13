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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 35 دقيقة
Views 1357
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ممتاز لمعرفة الحقيقه
ذحدح
منوور عبااااد الفلوس✌🏼😹😹😹😹
ذحدح
منوور عبااااد الفلوس✌🏼😹😹😹😹
عبدالله
كذب وافتراء ، ما اسم الشركه ؟ من منحهم الترخيص ؟ هل تعلم ان الاباحيه في القانون التركي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ؟ تباً لكم ولدجلكم .|.

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