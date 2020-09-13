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تنديد دولي بإعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري " القمع في أبهى صورة "

Time منذ 58 دقيقة
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تنديد دولي بإعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري " القمع في أبهى صورة "

طهران (صدى):
لقى تنفيذ السلطات الإيرانية أمس السبت حكم الإعدام بحق المصارع الشاب نويد أفكاري، تنديدًا دوليًا بما وصل إليه تنظيم الملالي من وحشية وقمع.

ودعت المعارضة الإيرانية مريم رجوي للتظاهر احتجاجاً على إعدام المصارع نويد أفكاري، الذي تم اعتقاله إثر احتجاجات ارتفاع أسعار الوقود في صيف عام 2018 .

وندد السيناتور الجمهوري الأمريكي، ماركو روبيو، بالواقعة، قائلا: " إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير، يجب أن يذكّر العالم بأن نظام الملالي في طهران وحشي وقمعي وشيطاني ".

وتظاهر عشرات الإيرانيين أمام سفارات بلادهم في كل من لندن، برلين، بروكسل، باريس، فيينا، لاهاي وآرهوس في الدنمارك، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد نظام طهران على ارتكابه لهذه الجرائم.

وطالب المحتجون الدول الأوروبية بإلغاء جولة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف.

ومن جانبها وصفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إعدام نويد أفكاري بأنه "عمل إجرامي"، ودعت إلى رد فعل قوي من المجتمع الدولي لإدانة هذا العمل.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا الزعيم ما عند لعب
ابو عمار
الملعون مدمن على الحشيش
ابو ناصر
مجرمون
ابو ناصر
ممتاز
ابو ناصر
مجنون

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